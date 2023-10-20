CTP her ilçede çember eylemleri düzenledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) “Biz Varız: Bu Yol Birlikte Yürünecek” sloganıyla her ilçede çember eylemleri düzenledi.CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, çok sayıda partilinin katıldığı eylemler sabah saatlerinde her ilçenin merkezi yerlerinde düzenlendi.