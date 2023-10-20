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CTP her ilçede çember eylemleri düzenledi

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CTP her ilçede çember eylemleri düzenledi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) “Biz Varız: Bu Yol Birlikte Yürünecek” sloganıyla her ilçede çember eylemleri düzenledi.
CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, çok sayıda partilinin katıldığı eylemler sabah saatlerinde her ilçenin merkezi yerlerinde düzenlendi. 
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