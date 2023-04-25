CTP Güzelyurt İlçesi’nde yönetim ile üyeler bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, genişletilmiş ilçe toplantısı düzenledi.

CTP Basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Örgüt Sekreteri Ürün Solyalı, CTP Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, ilçe yöneticileri ve üyeler katıldı.

Toplantıda, Güzelyurt İlçesi’nin bugüne kadar yaptığı faaliyetler ele alındı ve üyelerin önerileri dinlendi.

İzlenecek yol haritasıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, son siyasi gelişmeler, KIB-TEK’in durumu, seçim sistemi ve ara seçim konusu ele alındı.

Genişletilmiş toplantıya CTP Güzelyurt İlçesi üyeleri de katıldı.