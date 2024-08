CTP Genel Başkanı Erhürman: “Ya sabotajı ispat edin, ya da istifa edin"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel’e, “Kıb-Tek’e sabotaj yapılıyor” yönündeki açıklamalarından dolayı “Ya sabotajı ispat edin ya da istifa edip çekip gidin” çağrısı yaptı.

CTP’ten yapılan açıklamaya göre, Erhürman, dün akşam Teknecik’te yaşananları bugün BRT’de yayımlanan “Manşet+” programında değerlendirdi.

Erhürman, “Gece yarılarına kadar çalışan insanlara ‘şerefsiz’ diyeceksiniz. Bu çalışanlar, hangi koşullarda nasıl çalıyor hepimiz gördük. Ancak, biz CTP olarak bu ülkenin mal varlığına zarar verecek sabotaj girişimlerine kim olursa olsun karşıyız. Böyle bir durum yoksa ve siz bu yaşanan elektrik kesintilerini sabotaj gibi bir kelimeyle açıklamaya çalışıyorsanız, bunun bedelini siz ödemelisiniz ve istifa etmelisiniz” ifadelerini kullandı.

Yaşlılar, bebekler ve çocuklar dahil olmak üzere toplumun her kesiminin bu sıcaklar altında yaşadığı sıkıntıları ifade eden Erhürman, “hükümetin” her konuya olduğu gibi bu duruma karşı da duyarsız olduğunu belirtti.

- “Yaşananlar kötü yönetimin ve ilgisizliğin sonucudur”

“Sizin kendi yönetim kurulu başkanınız bile özür dilerken, siz bu duruma karşı duyarsızsınız. Bu, kötü yönetimin ve ilgisizliğin sonucudur. Kendi atadıkları kişiler bile ne yapılması gerektiğini anlatırken hükümetin derdi başka yerlerde. Dertlerinin şu an nerede olduğunu herkes biliyor” diyerek hükümeti eleştirdi.



Erhürman, KIB-TEK mensuplarının günlerdir yakıtın geç geldiğini ve makinelerin zarar gördüğünü dile getirdiğini, fakat hükümetin bu şikayetleri görmezden geldiğini söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın bile "özür borçluyuz" dediğini hatırlatan Erhürman, “Hükümet, KIB-TEK’e sabotaj yapıldığı iddiasını Başbakanlık düzeyinde dile getirdi. Bu iddiaları ispat edemiyorsanız, istifa edip gitmelisiniz. İnsanlara ‘şerefsiz’ diyerek bu topluma bu kadar rezillik yaşatamazsınız.” şeklinde konuştu.