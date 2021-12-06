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CTP'den UBP'ye transfer

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Beyarmudu Belediyesi CTP Meclis üyesi Ertürk Güler, CTP’den istifa edip UBP saflarına katıldı

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CTP'den UBP'ye transfer
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Beyarmudu Belediyesi CTP Meclis üyesi Ertürk Güler, CTP’den istifa edip UBP saflarına katıldı
 
 
Ulusal Birlik Partisi'ne katılımlar devam ediyor.
Beyarmudu Belediyesi CTP Meclis Üyesi Ertürk Güler, partisinden istifa edip Ulusal Birlik Partisine katıldı. Güler’e rozetini Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu taktı.
Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, 23 Ocak erken genel seçimleri öncesi, Ulusal Birlik Partisi'ne katılımların devam edeceğini söyledi.
Başbakan Sucuoğlu, konuşmasında şu sözlere yer verdi:
"Biz demiştik dereler denizlere akar. Bu siyasette de böyledir. Göreceksiniz daha seçimlere kadar pek çok kişi ve grupların UBP’ye geçeceğine hep birlikte şahit olacağız”
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