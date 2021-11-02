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Covid-19 yokmuş gibi!

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Covid-19 salgının etkisini sürdürmeye devam ettiği bir dönemde UBP kurultayında ortaya çıkan görüntüler ciddi endişe yarattı

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Covid-19 yokmuş gibi!
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Hafta sonu Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen UBP 22. Olağan Genel Kurultayı’nda sanki Covid-19 salgını yokmuşçasına davranıldı.
UBP kurultayında maske, mesafe ve hijyen kuralları hiçe sayıldı.
Covid-19 salgının etkisini sürdürmeye devam ettiği bir dönemde kurultayda ortaya çıkan görüntüler sağlık anlamında ciddi endişe yarattı.
Maskesiz ve mesafesiz geçirilen kurultay sürecinden geriye kalan görüntüler sanki “Covid-19 yokmuş gibi” hareket edildiğini gözler önüne serdi.
 
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