Covid-19 salgının etkisini sürdürmeye devam ettiği bir dönemde UBP kurultayında ortaya çıkan görüntüler ciddi endişe yarattı
Hafta sonu Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen UBP 22. Olağan Genel Kurultayı’nda sanki Covid-19 salgını yokmuşçasına davranıldı.
UBP kurultayında maske, mesafe ve hijyen kuralları hiçe sayıldı.
Covid-19 salgının etkisini sürdürmeye devam ettiği bir dönemde kurultayda ortaya çıkan görüntüler sağlık anlamında ciddi endişe yarattı.
Maskesiz ve mesafesiz geçirilen kurultay sürecinden geriye kalan görüntüler sanki “Covid-19 yokmuş gibi” hareket edildiğini gözler önüne serdi.