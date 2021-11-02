Covid-19 salgının etkisini sürdürmeye devam ettiği bir dönemde UBP kurultayında ortaya çıkan görüntüler ciddi endişe yarattı

Hafta sonu Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen UBP 22. Olağan Genel Kurultayı’nda sanki Covid-19 salgını yokmuşçasına davranıldı.UBP kurultayında maske, mesafe ve hijyen kuralları hiçe sayıldı.Covid-19 salgının etkisini sürdürmeye devam ettiği bir dönemde kurultayda ortaya çıkan görüntüler sağlık anlamında ciddi endişe yarattı.Maskesiz ve mesafesiz geçirilen kurultay sürecinden geriye kalan görüntüler sanki “Covid-19 yokmuş gibi” hareket edildiğini gözler önüne serdi.