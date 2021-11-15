banner583
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
2 0
45 0
 
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
75 0
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
161 0
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
52 0
Devlet ciddiyetine bakın!
Devlet ciddiyetine bakın!
433 0
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
27 0
banner661
banner726

“Çok yoğun bir uçaksavar atışına maruz kalmıştık”

banner476

Kıbrıs Barış Harekatı'nın canlı tanıklarından, Türkiye'deki en yaşlı Kıbrıs gazilerinden Reşat Çolak, Ada'ya barışı getiren harekata ilişkin hatıralarını anlattı

banner714
“Çok yoğun bir uçaksavar atışına maruz kalmıştık”
banner721

 
Kıbrıs Barış Harekatı'nın canlı tanıklarından, Türkiye'deki en yaşlı Kıbrıs gazilerinden Reşat Çolak, o günlere ilişkin hatıralarını AA muhabirine anlattı.
TSK'de yıllarca pilot olarak görev yapan ve 1990'da emekli olan Hava Kıdemli Başçavuş Reşat Çolak, harekatın yapıldığı 1974'te Ankara Etimesgut'taki jet üssünde çalıştığını söyledi.
Barış Harekatı'ndan bir gün önce haberdar olduklarını ve yetkili komutanlardan gelen emirle önce Ankara'dan Eskişehir'e, daha sonra da Kayseri'ye intikal ettiklerini aktaran Çolak, ertesi sabah saat 05.00'te 20 uçakla Gönyeli Ovası'na paraşütlü askerleri indirmeye başladıklarını bildirdi.
Çolak, yaşananlara ilişkin şunları anlattı:
"Denizden çıkarmayla havadan indirme aynı saatte planlanmıştı. Fakat Beşparmak Dağları'ndan çok yoğun bir top atışı olduğu için çıkarma gemileri yanaşamadı. Kıbrıs'ın kuzeyinde, atış menzilinin dışında saat 11.00'e kadar, Rum güçlerinin mukavemeti kırılana kadar beklediler.
Biz, Beşparmak Dağları'nın üzerinden geçerken çok yoğun bir uçaksavar atışına maruz kaldık. 20 uçak, üçerli kollar halinde çok da alçaktan uçuyoruz mecburen. Çünkü hemen Beşparmak Dağları'nın bitiminde Gönyeli Ovası, paraşütlüleri oraya atmamız lazım. Şuna şahit oldum ve burada da ilahi kudretin gücüne inanıyorum. O uçaksavar mermileri, böyle önümüzde beyaz beyaz şeyler çıkararak patlıyor, fakat bir kuvvet sanki onları sağa sola itiyor, biz arasından geçiyoruz. Yani isabet aldık ama uçakların öyle can alıcı yerlerine değil kanat ucu, kuyruk gibi yerlerine isabet etti ve paraşütlülerimizi böyle Hipodrom'a atar gibi salimen attık."
- "İnince bütün ekip toplandık, salimen döndüğümüz için bir kurban kestik"
Reşat Çolak, görevlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndüklerini ve Kayseri'deki ikmal merkezinde hasar gören uçakları tamir ettirdiklerini ifade ederek, "Saat 17.00'de de ana üssümüz olan Ankara Etimesgut Meydanı'na salimen indik. İnince bütün ekip toplandık, salimen döndüğümüz için bir kurban kestik, dini vecibeyi de yerine getirdik ve 20 Temmuz günü böylece bitmiş oldu." diye konuştu.
Çolak, 21-22 Temmuz'da da havadan mühimmat ile malzeme attıklarını ve sonunda görevi başarıyla tamamlayıp yurda döndüklerini aktararak, aradan 47 sene geçmesine rağmen hala bunun mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Çolak, "Yine bir görev verilirse şu yaşımda o görevi yapmaya hazırım. Bunu Sayın Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a da söyledim." dedi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.