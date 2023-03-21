İsias Otel enkazının altında 14 yaşındaki kızı Serin’i kaybeden acılı anne Pervin Aksoy İpekçioğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Ağlaya, ağlaya; kalbin kanaya kanaya, canın yana yana günler geçer. Ama bu acı geçmez. Serin'im gül kızım. Çok çok özledim annem”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.