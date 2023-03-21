İsias Otel enkazının altında 14 yaşındaki kızı Serin’i kaybeden acılı anne Pervin Aksoy İpekçioğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Ağlaya, ağlaya; kalbin kanaya kanaya, canın yana yana günler geçer. Ama bu acı geçmez. Serin'im gül kızım. Çok çok özledim annem”

