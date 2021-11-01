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“Çok çalıştı ve bu başarıyı elde etti”

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“Çok çalıştı ve bu başarıyı elde etti”
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UBP’nin Yeni Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun eşinden ilk açıklama geldi. Eşi ile gurur duyduğunu ifade eden Ece Sucuoğlu “Eşimin politikaya merağı ortaokuldan başlıyordu bu noktalara geleceğini biliyordum ve hep yanında oldum. Çok çalıştı ve bu başarıyı elde etti. Bizi destekleyenlerden o kadar güzel geri dönüşüm aldık ki bu bize güç veren inancımızı dinç tutan şey oldu” ifadelerine yer verdi.

 
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