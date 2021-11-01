UBP’nin Yeni Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun eşinden ilk açıklama geldi. Eşi ile gurur duyduğunu ifade eden Ece Sucuoğlu “Eşimin politikaya merağı ortaokuldan başlıyordu bu noktalara geleceğini biliyordum ve hep yanında oldum. Çok çalıştı ve bu başarıyı elde etti. Bizi destekleyenlerden o kadar güzel geri dönüşüm aldık ki bu bize güç veren inancımızı dinç tutan şey oldu” ifadelerine yer verdi.
UBP’nin Yeni Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun eşinden ilk açıklama geldi. Eşi ile gurur duyduğunu ifade eden Ece Sucuoğlu “Eşimin politikaya merağı ortaokuldan başlıyordu bu noktalara geleceğini biliyordum ve hep yanında oldum. Çok çalıştı ve bu başarıyı elde etti. Bizi destekleyenlerden o kadar güzel geri dönüşüm aldık ki bu bize güç veren inancımızı dinç tutan şey oldu” ifadelerine yer verdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.