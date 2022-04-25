Türkiye'de Technofest Yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenleriyle akşam yemeğinde buluşan Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, “Azmeder ve çok çalışırsanız, yapamayacağınız iş yoktur” diyerek gençlere mesaj verdi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, önemli projeleriyle Türkiye'de düzenlenen Technofest yarışmasına katılan gençlerle bir araya geldi.Hem 23 Nisan, hem de motivasyon vesilesiyle Lefkoşa'da gerçekleştirilen akşam yemeğinde, projelere ve fırsat verildiğinde nelerin yapılabileceğine dair görüş alışverişinde bulunuldu.Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Benter, “Bilgi çok önemli. İlgi duyduğumuz alandaki son gelişmeleri bilmek zorundayız. Her şeyi sorgulamak önemli. Ama daha önemlisi doğru sorgulama yöntemlerini kullanabilmektir, ifadelerini kullandı.“Çok çok çalışan ve üreten konumda olmak zorundayız. İcat yapabilmek için kişinin kendine güvenmesi, cesur adımlar atabilmesi gerekir. Yani öncü olabilmek için dünyada bir numara olduğunu düşünmek, hissetmek gerekir. Sizler gibi ülkemizdeki okullarda eğitim alarak dünyanın en iyi makamlarına gelen, müthiş işler başaran yüzlerce Kıbrıs Türkü var. Azmeder ve çok çalışırsanız, yapamayacağınız iş yoktur” diyerek gençleri başarılarından dolayı tebrik etti.Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Vakıfların daima destek vereceğini belirtti.Söz alan öğretmen ve öğrenciler de projelerini, hedeflerini paylaşırken buluşmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.