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ÇOK ACİL KAN ARANIYOR

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ÇOK ACİL KAN ARANIYOR
Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesinde yatmakta olan MAZLUM MERCAN  için ÇOK ACİL A AR NEGATİF (-) kana ihtiyaç vardır.
Kan verebilecek olanların 05338332242 numaralı telefonla iletişime geçmeleri rica olunur.
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