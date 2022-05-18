ÇOK ACİL KAN ARANIYOR

Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesinde yatmakta olan MAZLUM MERCAN için ÇOK ACİL A AR NEGATİF (-) kana ihtiyaç vardır.
Kan verebilecek olanların 05338332242 numaralı telefonla iletişime geçmeleri rica olunur.
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