Çocukların bayramı

TBMM’nin açılış yıldönümü anısına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’yle birlikte KKTC’de de bugün tören ve etkinliklerle kutlanacak





Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, cumartesi günü Türkiye’yle birlikte KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı programı çerçevesinde, bugün, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1. Sprint Yarışmaları” düzenlenecek.

İlköğretim 4. ve 5. sınıflar düzeyinde yapılacak yarışmalar, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda saat 10.00’da başlayacak.

Yarışmaların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek, ilkokul öğrencileri jimnastik gösterisi düzenlenecek.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri okullarda ve ilçelerde yapılan etkinliklerle devam edecek.

Öğrenciler bugün devlet protokolünü ziyaret edecek. Ziyaretler saat 09.00’da Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’yla başlayacak.

Öğrenciler daha sonra sırasıyla 09.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve 10.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret edecek.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu 12.00’de ziyaret edecek öğrenciler daha sonra Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak.

BRT-23 Nisan Özel Programı bugün saat 11.00’de yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun da katılacağı etkinlikte, ülkeden 6 öğrencinin yanı sıra çevrimiçi bağlantıyla Türkiye, İngiltere ve Azerbaycan’dan öğrenciler de yer alacak.

Lefkoşa’da, Atatürk Anıtı’ndaki tören saat 10.00’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek.

Bunun yanında, Milli Eğitim Bakanlığı ile Lefkoşa Belediyesi iş birliğinde Lefkoşa Merkez okullarında öğrenim gören öğrencilerinin dönüşümlü olarak katılacakları ve gün boyu sürecek “23 Nisan Çocuk Şenliği” etkinlikleri, 20-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Şenlikte, Atatürk’ün Çocukları Resim ve Fotoğraf Sergisi gezisi, masal dinletisi, açık havada oyun etkinlikleri yer alacak.

Atatürk Anıtı önünde yapılacak Girne’deki tören ise saat 08.40’ta başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Şiir ve günün anlam ve önemini belirten konuşma ile tören tamamlanacak.

Gazimağusa’da yapılacak etkinlikler kapsamında, öğrenciler, bölge mercilerine ziyarette de bulunacak. Bölgedeki 11 ilkokuldan seçilen 3’er öğrenciden oluşacak gruplar, bugün saat 09.00’da 4. P. Alay Komutanı’nı, bugün saat 09.00’da ise Kaymakam, Merkez Komutanı, Belediye Başkanı ve Gazimağusa Polis Müdürü’nü ziyaret edecek.

Gazimağusa’daki, 23 Nisan günü töreni ise Zafer Anıtı önünde yapılacak. Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde saat 09.00’da yer alacak.

İskele’de Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 10.00 başlayacak. Lefke’deki tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak.

Mehmetçik’te Atatürk Büstü önündeki tören saat 09.00’da başlayacak. Akdoğan’da Atatürk anıtı önündeki tören saat 09.00’da başlayacak. Geçitkale’de ise kasaba meydanında saat 09.00’da tören düzenlenecek.



