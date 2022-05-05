Hava Sporları Federasyonu’nun 18 çalışanı Ocak ayından bu yana maaş alamıyor. Ailelerinin en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan çalışanlar “çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz” diyor







Ocak ayından beri maaş alamayan Kıbrıs Türk Hava Sporları Federasyonu çalışanları bayramda da beş parasız kaldı.

Ailelerinin en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan çalışanlar “çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz” diyor.

KKTC’de sportif havacılık faaliyetlerini yürüten federasyon çalışanları, bayramı parasız geçirmek bir yana maaşlarını ne zaman alacağını dahi bilmiyor. Avrupa’da F3J (planör) Eurotour’da yıllarca başarılı bir şekilde yarışan ve “KKTC” adına defalarca kürsüye çıkma başarısı gösteren pilotların da faaliyet gösterdiği Spor Dairesi’ne bağlı federasyonun çalışanları, aylardır evlerine tek kuruş götüremezken, siyasiler ve onların atadığı bürokratların “tamam halledeceyik” ifadelerinden bıkıp usandı.

Özellikle 2019 yılından bugüne bilinmezliğe ve parasızlığa mahkûm edilen federasyon çalışanları, sorunlarına çözüm bulunması amacıyla hangi kapıyı çaldılarsa, “çözeceyik” sözünü aldıklarını ancak, çözüm yerine daha katmerli sıkıntılar içerisine yuvarlandıklarını söylüyor.

Çalışanlar,; bayramdan önce hiç olmazsa alacaklarının bir kısmının ödenmesi için çabaladıklarını ancak, yetkili mercilerin vicdanları hiç sızlamadan bunu sağlamadığını üzüntü ve kızgınlık içerisinde anlattı. Bilinmezlik içerisinde huzursuz bir yaşam sürdürmek zorunda kaldıklarına işaret eden çalışanlar, bayram harçlığı dahi veremedikleri çocuklarının yüzüne bakamayacak hale getirildiklerini anlattı.

Öte yandan, 2020’de Ersin Tatar hükümeti tarafından İHA ve SİHA faaliyetleri için bir gecede Türk Silahlı Kuvvetleri’ne devri sonrasında faaliyet gösterdikleri Geçitkale Havaalanı’ndan uzaklaştırılan federasyona, yeni bina ve yeni faaliyet alanı hala bulunamadı. Uluslararası yarışmalar, yerel yarışmalar, uçuş faaliyetleri gibi faaliyetlerle ülkeye itibar ve para kazandıran federasyon, F3J Eurotour’a katılmak yanında yamaç paraşütü dalında World Cup’ın “Kuzey Kıbrıs” bacağını düzenleyip, birden çok uluslararası yarışmaya ev sahipliği yapmıştı. 5 senedir Spor Dairesi, federasyonun bütçesini tek bir kuruş dahi artırmazken, TL’nin yüzde 100’leri aşan orandaki değer kayıpları ve enflasyon bu miktarı iyice eritti. Federasyon ise bu bütçeyle hem maaş ödemeye hem de faaliyet yapmaya çaba harcıyor.

