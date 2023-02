“Çocuklarımıza borcumuz, onlar için adaleti sağlamak”

Isias Otel’in enkazına ilişkin dosyaya gizlilik kararı getirilmesine, otel enkazında hayatını çocukların aileleri tepkili. 12 yaşında hayata veda eden voleybolcu İzcan Nurluöz’ün ardından, acılı annesi Feriha Yiğittürk “Bizim için söz bitmedi, bizim için söz yeni başlıyor. Çocuklarımıza borcumuz, bundan sonra onlar için adaleti sağlamaktır” dedi

İzcan’ın babası İhsan Nurluöz: “Neden bu dosyanın bilinmesini istemiyorsunuz? Kimi koruyorsunuz? Biz bu gizlilik kararının kaldırılmasını istiyoruz. Kabul etmiyoruz”

Adıyaman’da 30’u rehber, 35’i Kuzey Kıbrıslı öğrenci, öğretmen ve velinin yaşamını yitirdiği Grand Isias Otel’in enkazına ilişkin dosyaya gizlilik kararı getirilmesine Kıbrıslı Türk çocukların aileleri tepkili.

“Oğlum benim ilk göz ağrımdı. Hayalleri, umutları vardı. Çok başarılı bir öğrenciydi. Çok üzgünüz, tüm aileler birlikte hareket ediyoruz.

“Bizim çocuklarımıza borcumuz var artık, adaletin sağlanması. Biz, dosyaya gizlilik kararı getirilmesini kabul etmiyoruz, kaldırılmasını istiyoruz…”

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremde Adıyaman’da Atatürk Bulvarı’ndaki İsias otelinde enkaz altında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji Koleji öğrencisi İzcan Nurluöz’ün ailesi, “Gizlilik kararını kabul etmiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Bianet’e konuşan 12 yaşındaki voleybolcu İzcan Nurluöz’ün annesi İhsan Nurluöz ve babası Feriha Yiğittürk, tüm ailelerin birlikte hareket ettiklerini davanın takipçisi olacaklarını söylediler.

Altı avukattan oluşan bir hukuk komisyonu kurduklarını belirten baba İhsan Nurluöz “Biz sadece kendi çocuğumuz için adalet istemiyoruz. O otelde yaşamını kaybeden tüm çocuklarımız ve öğretmen arkadaşlarımız için adalet istiyoruz” diyor.

İhsan Nurluöz şöyle konuştu:

“HEPSİ BİZİM ÇOCUĞUMUZDU”

“Çok üzgünüz. Çocuklarımız buranın en başarılı öğrencileriydi. İzcan da tüm arkadaşları gibi sevilen başarılı bir çocuktu.

Biz sadece kendi çocuğumuz için adalet istemiyoruz. Hepsi bizim çocuğumuzdu. Biz sadece binayı yapanların değil tüm sorumluların yargılanmasını istiyoruz. Bu sadece tek bir kişinin sorumsuzluğu değil bu otelin yapımına kim izin verdiyse, kim onayladıysa hepsi adalet önüne çıkarılsın ve yargılansın istiyoruz.

O bizim ilk çocuğumuzdu, pırıl pırıl bir çocuktu. Sevilen başarılı bir çocuktu. Mağusa’daki özel okulda okuyorlardı seçilerek girmişlerdi bu okula.

Tüm aileler birlikte hareket ediyoruz. Şimdi dosyaya gizlilik kararı getirildiğini duyduk. Neden bu dosyanın bilinmesini istemiyorsunuz? Kimi koruyorsunuz? Biz bu gizlilik kararının kaldırılmasını istiyoruz. Kabul etmiyoruz.

İzcan bizim ilk göz ağrımızdı. Acımız çok büyük. Çok başarılıydı, hayalleri vardı. Fenerbahçe’yi tutuyordu. Adıyaman’a gitmeden bir gün önce gitmiştik, gittiklerinde de hep haberleştik mesajlaştık. Bu şekilde olacağını tahmin etmedik, çok üzgünüz.

Deprem her ülkede oluyor. Fakat her ülkede bu kadar yıkıcı sonuçları olmuyor. Çünkü Türkiye’de deprem için yeterli önlem alınmamış bunu anlıyoruz.

“Bu durumu kader, Allah’ın takdiri diye açıklayamazlar. Biz ihmali olan herkesin yargılanmasını istiyoruz. Yargılansınlar ki tekrarı olmasın bir daha aynı ihmaller yapılmasın bu ancak yüksek cezalarla olur. Ceza vermezseniz aynı hatalar yapılır. Biz çocuğumuzu geri getiremeyeceğimizi biliyoruz. Fakat başka canlar da yanmasın diye mücadele edeceğiz.”

ANNE FERİHA YİĞİTTÜRK: “SÖZÜMÜZ YENİ BAŞLIYOR”

12 yaşındaki İzcan’ın annesi Feriha Yiğittürk de şöyle dedi:

“Bizim acımızı giderecek bir şey yok. Biz büyük bir acının içindeyiz. Çocuklarımız ihmal sonucu öldü. Sorumluların yargılanmasını istiyoruz. Bu mesele siyasetin ötesindedir. Siyaset yapmak derdinde değiliz sorumluların yargılanmasını istiyoruz. Bizim için söz bitmedi, bizim için söz yeni başlıyor. Çocuklarımıza borcumuz bundan sonra onlar için adaleti sağlamak.”

NE OLMUŞTU?

Adıyaman’daki voleybol turnuvasına katılmak üzere giden ve İsias otelinde konaklayan 39 kişilik Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımları kafilesi ne yazık ki depreme yakalandı.

Depremin ilk saatlerinde 4 kişi kendi olanaklarıyla enkazdan çıkmaya başardı. Ama diğer 35 kişiden şu ana kadar sadece bir kişi sağ kurtarılabildi.

Öte yandan 65 kişinin hayatını kaybettiği Grand Isias Otel’in yapımında dere çakılı ve kum kullanıldığı ortaya çıktı. TÜGVA Üyesi Ahmet Bozkurt’a ait olan otelin dosyasına gizlilik kararı getirildi.

Adıyaman’da 30’u rehber, 35’i Kuzey Kıbrıslı öğrenci, öğretmen ve velinin yaşamını yitirdiği Grand Isias Otel’in enkazına ilişkin inceleme raporu yayımlandı.

Raporda, “Bina alanında bulunan molozlar yakından incelenmiş ve beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir” denildi.

Doç. Dr. Mehmet C. Geneş, enkaz alanındaki incelemelerinin ardından Adıyaman Adliyesi’ne giderek Isias Otel’in soruşturmasını yürüten cumhuriyet savcısı K.K. ile görüştü.

Savcı, soruşturma başlatıldığını, bilirkişilerin gerekli tüm inceleme ve tespitleri yaptığını, altışar adet beton ve donatı numunesi alındığını belirtti. Raporda dosyaya gizlilik kararı getirildiği de kaydedildi.

17 Şubat Cuma günü Adıyaman’da 30’u rehber, 35’i Kuzey Kıbrıslı öğrenci, öğretmen ve veli toplam 65 kişinin yaşamını yitirdiği Adıyaman İsias Otel’in sorumluları Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye çıkarılan Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ulviye Bozkurt ile Şule Özbek ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.