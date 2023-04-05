“Çocuklarımız çadırda, derdiniz hâlâ ilahiyat”

Öğretmenler, Mağusa’da 83 milyon TL’ye ilahiyat koleji yapılacak olmasını protesto etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ekonomik paket içeriğinin gizli tutulduğu ve çadırda eğitim sürerken ilahiyat koleji müjdesi verildiği gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem düzenleyerek, hükümeti protesto etti.

Eyleme Sendikal Platform da destek verirken, “Yakanızda Atatürk, Beyninizde Şeriat; Çocuklarımız Çadırda, Derdiniz Hâlâ İlahiyat” pankartı açıldı, tüm Bakanlar Kurulu üyelerine TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın fotoğrafı montajlanarak hazırlanan görselle Bakanlar Kurulu eleştirildi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş eylemde yaptığı konuşmada, laik, demokratik, Atatürkçü ve eşit eğitimden yana olduklarını, şeriat ve adeta “Fuat Oktaylaşmış Bakanlar Kurulu vasıtasıyla oy kapma uğruna laik yaşam biçiminin tehdit edilmesine" karşı olduklarını söyledi.

Maviş, okullarda rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni, sosyal-kültürel entegrasyonu sağlayacak birimler eksikken, deprem konusunda okul binalarına ileri tetkikler yapılmamışken “ilahiyat koleji müjdelerinin verildiğini, yurt dışı ziyaretleri ve temsil-ağırlama giderlerinden tasarruf edilmediğini "savundu.

Maviş, okul yapmak için “arazi yok” bahanesi uyduranların 83 milyon TL’lik ilahiyat koleji projesine destek çıktıklarını aktardı.

Vatandaşın ödediği yüksek elektrik faturalarının sebebinin santrallere ihalesiz alınan akaryakıt olduğunu belirten Maviş, Fuat Oktay’ın adada yaptığı açıklamaların ortada olmasına karşın, İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolünün ise gizli tutulduğunu, içeriğinde yer alan, hibe, kredi ve borçların miktarlarının kime ve ne kadar olduğunun belli olmadığını kaydetti.

Ayrıca ülkede sosyal konut yapacak bilgi donanım ve becerinin bulunduğunu söyleyen Maviş, ülkenin ne TOKİ’ye ne de “Fuat Oktaylaşmış Bakanlar Kurulu’na" ihtiyacı olmadığını söyledi.

“Hastane ve Mesarya sulama müjdeleri kaçıncı kez veriliyor?”, “Girne’deki askeri hastanenin protokolde işi ne?” sorularını da soran Maviş, bir taraftan asgari ücret erirken, pahalılık iki ayda yüzde 7,39 artmışken, dövizdeki artış sürerken, hükümetin tüm bu sorunlarla ilgilenmeyip ülkenin geleceğini AKP’ye teslim ettiğini iddia etti.

KTÖS Başkanı Ozan Elmalı da deprem sonrası okul binalarıyla ileri tetkiklerin dahi yapılmadığını, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nin üçe bölünerek eğitim yaptığını, Namık Kemal Lisesi’nin çadırdan online eğitime geçmek zorunda kaldığını, Cumhuriyet Lisesi ve GMTMK ile ilgili beklentilere cevap verilmediğini kaydetti.

Elmalı, tüm bunların üzerine hükümet edenlerin Gazimağusa halkının gözünün içine baka baka “ilahiyat koleji yapacağız” açıklaması yapabildiğini kaydederek, “Böyle bir talep ve ihtiyaç var mı?... Bu topluma hakaret ediyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Sendikal Platform adına eylemde söz alan KTMAS Genel Başkanı Güven Bengihan da, ülkede ilahiyat kolejlerine değil çağdaş, bilimsel, laik eğitim kurumlarına ihtiyaç olduğunu söyleyerek, hükümeti Kıbrıslı Türk kimliği ve kültürünü yok etmek ve toplum mühendisliği yapmak isteyenlere teslim olmakla eleştirdi.

