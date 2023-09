Çocuklara çevre bilinci için eğitici kitaplar

Çevre bilinci, yenilenebilir enerji kaynakları konularında eğitim girişimi başlatıldı. Eğitim Bakanlığı ile Elektrik Mühendisleri Odası arasında, çevre ve enerji bilincini içeren eğitici dokümanların hazırlanmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çevre bilinci, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularında eğitim girişimi başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) arasında, çevre ve enerji bilincini içeren eğitici dokümanların hazırlanmasına yönelik iş birliği protokolü, Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleştirilen tören ile dün imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Üner Kutalmış'ın imza koyduğu protokol, çevre ve enerji bilincini genç nesillere yayma amacı taşıyor.

Protokol kapsamında, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Elektrik Mühendisleri Odası, Milli Eğitim Bakanlığı denetimi ve onayı altında, öğrencilere çevre bilinci, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı hakkında yazılı ve görsel eğitici dokümanlar hazırlayacak ve bu dokümanlar, eğitim sisteminin bir parçası haline getirilerek, öğrencilerin bu konularda bilinçlenmesine katkı sağlayacak.

Projenin ilk aşaması, "Bay Kuzi'nin Maceraları" adlı 4 ayrı kitap serisinin hazırlanmasını içeriyor. EMO tarafından hazırlanacak olan kitapların ilk iki serisi 2 Ekim, diğer iki serisi ise 31 Ocak 2024 tarihine kadar tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilecek.

Hazırlanacak olan her bir kitap serisi bin 200 adet basılacak ve toplamda 4 bin 800 adet kitap, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim çağındaki öğrencilere dağıtılacak.

Hazırlanacak olan bu eğitici dokümanlar, gençlerin çevre koruma, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlenmelerine katkıda bulunarak, gelecek nesillerin daha çevreci ve sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamalarına yardımcı olacak.

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık olarak eğitim faaliyetlerinde tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek başarıya ulaşabileceklerine dikkat çekti ve “Bu ülke bizim, bu çocuklar bizim, bu gelecek bizim” anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Konuşmasında, “Çevresini koruyan ve çevre bilinci taşıyan bir nesil yetiştirmek, bizim birinci önceliğimizdir.” ifadelerine de yer veren Çavuşoğlu, okullarda çevre eğitimini verdiklerini ancak bunun yeterli olmayacağını, eğitimin aileden başladığını ve ülkenin her bireyinin ve her kurumunun bu bilinci oluşturacak adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

EMO Başkanı Üner Kutalmış ise konuşmasında, EMO olarak ağaç yaşken eğilir atasözünden yola çıktıklarını ve çocukların küçük yaştan bilinçlendirilmesi adına çalışma yapma kararı aldıklarını belirtti.

Bu doğrultuda, çocukların çevre bilinciyle hareket etmeleri için eğitici kitaplar düzenlenme ihtiyacı duyduklarını dile getiren Kutalmış, çok değerli eğitimciler ile birlikte çalışarak, enerji verimliliği üzerine bir kitap oluşturduklarını söyledi.

Kutalmış, bu kitaplarla birlikte çocukların, çevre bilinci, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu ve doğal kaynakların kullanımı konularında bilinçlendirileceğine de dikkat çekti.