Çocuklara bayramı zehir ettiler

23 Nisan İlkokulu’nda öğrencilerin 23 Nisan sevinci ikinci kez kursağında kaldı.

Gösteri kıyafetleri tören gününe yetiştirilemediği gerekçesi ile etkinliğin ertelendiği 23 Nisan İlkokulu’nda, bu kez de kıyafetler istenilen model ve kalitede olmadığı için öğrencilere dağıtılmadı. Bugün yapılacak törende öğrenciler okul kıyafetlerini giymek zorunda kalacakGösteri kıyafetleri tören gününe yetiştirilemediği gerekçesi ile etkinliğin ertelendiği 23 Nisan İlkokulu’nda, bu kez de kıyafetler istenilen model ve kalitede olmadığı için öğrencilere dağıtılmadı. Okul yönetimi, ertelenen törenin 27 Nisan’da yapılacağını duyurdu, törende görevli olan öğrencilerin okul kıyafetlerini giymesini istedi.Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz Cumartesi, 23 Nisan İlkokulu’nda yapılacak kutlamalar, çocukların törende giyeceği kıyafetlerin yetiştirilemediği gerekçesiyle ertelenmişti.Erteleme Cuma gecesi velilere mesajla bildirilmiş, Girne 23 Nisan İlkokulu öğrencisi çocukların 23 Nisan sevinci yarım kalmıştı.Okul yönetimi, gecikmenin kıyafet yapımını üstelenen ilgili firmadan kaynaklandığını belirterek, bu durumun telafi edileceğini kaydetmiş, bahsi geçen Özşen Bebe isimli firma ise tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirterek, gümrükte yapılan grev ve elektrik kesintilerinden dolayı 4 günlük bir gecikme yaşadıklarını ifade etmişti.Okul yönetimin bu kez de kıyafetlerin istenilen model ve kalitede olmadığı için dağıtılmayacağı ve ‘okul üniformaları ile tören’ çağrısı yapması, ‘fiyasko’ olarak değerlendirildi.23 Nisan İlkokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu, 23 Nisan ilkokulu ailesi olarak, ellerinde olmayan nedenlerden dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı okul törenini ertelemek durumunda kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.23 Nisan İlkokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun açıklamasının tamamı şöyle:Değerli basın mensupları;Öncelikle hepinize 23 Nisan ilkokulu ailesi olarak, elimizde olmayan nedenlerden dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı okul törenimizi birkaç gün ertelemek durumunda kaldığımız için son derece üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz.Bilinmelidir ki 23 Nisan Ilkokulu törenimizi en iyi şekilde gerçekleştirmek için tüm çocuklarımız, öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve ailelerimizle birlikte özellikle pandemi nedeni ile 2 yıldan beridir yapamadığımız törenimize canla başla ve büyük bir hevesle hazırlandık. En güzel kostümleri hayal ettik, dansları, şiirleri gösterileri hazırladık.Kapalı zarf usulü hazırlanan gösteri kıyafeti ihalesini kazanan firma bizleri son güne kadar kıyafetlerin neredeyse hazır olduğunu söyleyerek geciktirmiş kısım kısım ürünleri getirip dağıtmış son gün ise gece geç vakte kadar atölyede velilerin izdihamıyla sonuçlanan talihsiz bir boyuta gidilmiş, okul idaresi olarak dikimevine gidilerek veliler evlerine gönderilmiştir.22 Nisan Cuma gecesi saat 21:00 civarlarında bu kararı almamızın birçok sebebi vardı. Yapılacak törene bir kısım öğrencimiz üniformalı bir kısmı ise kostümlü gelirlerse kıyafetini alamayan çocuklar daha büyük üzüntü yaşayacaklardı.Gerekli izinleri ve istişareleri yaptıktan sonra kıyafetlerin tamamlanması ve ertesi gün bir kaos yaşanmasını önlemek adına, zaten hafta boyunca çeşitli okullarda farklı günlerde kutlanan 23 Nisan törenimizi tam gününde kutlamayı çok istememize rağmen birkaç gün sonraya erteleme kararı almıştık.Dün sabah ilgili firma bize tüm kostümleri saat 8:30’ da teslim etmesine rağmen maalesef istenilen model ve kalitede olmadığı için öğrencilerimize dağıtamadık. Dolayısı ile üzülerek ürünleri firmaya teslim edeceğimizi bildirdik, onlar da tüm sorumluluğu üstlendiklerini ve buna hazırlıklı olduklarını bizlere bildirdiler. Veliler tarafından ödenen kıyafet ücretleri velilere iade edilecektir.Biz çocuklarımızın tümünün mutlu olmasını düşündüğümüz için iki üç gün daha beklemeyi göze aldık ama maalesef mümkün olmadı.Yarın törenimizi okul üniformalarımızla gerçekleştireceğimizi tüm velilerimize duyurduk. İçimiz buruk olsa da yapacağımız tören ve etkinliklerle çocuklarımızı mutlu etmek çalışacağız.