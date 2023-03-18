“Çocuklar tarihi iyi bilmeli”

banner913
banner932
Lefkoşa, Girne ve Hamitköy’de trafik kazası…
Lefkoşa, Girne ve Hamitköy’de trafik kazası…
7 0
Polis ekipleri dünkü trafik denetimlerinde 1457 aracı kontrol etti
Polis ekipleri dünkü trafik denetimlerinde 1457 aracı kontrol etti
8 0
 
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
20 0
Atletizmde 13. Hasan Ruso Yarışlarında ilk gün tamamlandı
Atletizmde 13. Hasan Ruso Yarışlarında ilk gün tamamlandı
21 0
Polisiye olaylar... Lefkoşa'da 6 evden 17 tüpgaz çalındı, 3 kişi tutuklandı
Polisiye olaylar... Lefkoşa'da 6 evden 17 tüpgaz çalındı, 3 kişi tutuklandı
16 0
“Kıbrıslı Türklere haksızlık yapılıyor”
“Kıbrıslı Türklere haksızlık yapılıyor”
15 0
Ertuğruloğlu: “Bu dava Türkiye’nin ve Türk devletlerinin davasıdır”
Ertuğruloğlu: “Bu dava Türkiye’nin ve Türk devletlerinin davasıdır”
17 0
banner915

“Çocuklar tarihi iyi bilmeli”

banner476

Meclis Başkanı Zorlu Töre, çocukların tarihi ve Kıbrıs Türkünün mücadelesini çok iyi bilmesi gerektiğini vurguladı

banner825
“Çocuklar tarihi iyi bilmeli”
banner931
Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güzelyurt Barış İlkokulu Okul Aile Birliği heyetini kabul etti. 
Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Okul Aile Birliği Başkanı Sadık Tak, Başkan Töre’nin göstermiş olduğu gayreti her zaman takdir ettiklerini belirterek, kendilerinin de özelde bölge okulları, genelde ise tüm ülkedeki okullar için çocuklara destek olmaya çalıştıklarını söyledi. 
Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, konuşmasında çocukların bilimsel doğrultuda eğitim alırken milli ve manevi değerleri öğrenmelerinin de son derece önemli olduğuna değindi. 
Töre, okulun isminin “Barış” olduğunu anımsatarak, barışı herkesin istediğini ancak barış isteniyor diye Güzelyurt’u asla Rumlara vermeyeceklerini kaydetti. 
Toprakların ve istiklalin kaybedilmesi ile barış olamayacağına vurgu yapan Töre, belirli bir kesimin sırf barış olsun diye Güzelyurt’un Rumlara verilmesini desteklediğini belirtti. 
Çocukların tarihi ve Kıbrıs Türkünün mücadelesini  çok iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Töre, “Rumlara düşmanlık yapmayacağız. Ancak onlar megalo idea fikrinden vazgeçmemişse ki, vazgeçmedikleri görülüyor, biz de bunu bilerek yaşayacağız” dedi. 
Kimse tanınmıyor diye “KKTC’den vazgeçelim” telkininde bulunmaması gerektiğini söyleyen Töre, KKTC’yi yaşatmak ve güçlendirmek için daima çalışacaklarını kaydetti.  
Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı’nda KKTC Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın temsiliyetinin önemine değinen Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvede “KKTC’nin katılmasıyla ailemiz daha da zenginleşti ve büyüdü” ifadelerinden büyük memnuniyet duyduklarını ve selamladıklarını söyledi.
Töre, yine Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılması çağrısına da büyük önem verdiklerini dile getirdi. 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.