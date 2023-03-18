“Çocuklar tarihi iyi bilmeli”

Meclis Başkanı Zorlu Töre, çocukların tarihi ve Kıbrıs Türkünün mücadelesini çok iyi bilmesi gerektiğini vurguladı

Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güzelyurt Barış İlkokulu Okul Aile Birliği heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Okul Aile Birliği Başkanı Sadık Tak, Başkan Töre’nin göstermiş olduğu gayreti her zaman takdir ettiklerini belirterek, kendilerinin de özelde bölge okulları, genelde ise tüm ülkedeki okullar için çocuklara destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, konuşmasında çocukların bilimsel doğrultuda eğitim alırken milli ve manevi değerleri öğrenmelerinin de son derece önemli olduğuna değindi.

Töre, okulun isminin “Barış” olduğunu anımsatarak, barışı herkesin istediğini ancak barış isteniyor diye Güzelyurt’u asla Rumlara vermeyeceklerini kaydetti.

Toprakların ve istiklalin kaybedilmesi ile barış olamayacağına vurgu yapan Töre, belirli bir kesimin sırf barış olsun diye Güzelyurt’un Rumlara verilmesini desteklediğini belirtti.

Çocukların tarihi ve Kıbrıs Türkünün mücadelesini çok iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Töre, “Rumlara düşmanlık yapmayacağız. Ancak onlar megalo idea fikrinden vazgeçmemişse ki, vazgeçmedikleri görülüyor, biz de bunu bilerek yaşayacağız” dedi.

Kimse tanınmıyor diye “KKTC’den vazgeçelim” telkininde bulunmaması gerektiğini söyleyen Töre, KKTC’yi yaşatmak ve güçlendirmek için daima çalışacaklarını kaydetti.

Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı’nda KKTC Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın temsiliyetinin önemine değinen Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvede “KKTC’nin katılmasıyla ailemiz daha da zenginleşti ve büyüdü” ifadelerinden büyük memnuniyet duyduklarını ve selamladıklarını söyledi.

Töre, yine Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılması çağrısına da büyük önem verdiklerini dile getirdi.

