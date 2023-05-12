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Çocuklar için üç dilli kitap

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“Barışın Sesi” adlı 3 dilli çocuk kitabı Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı

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Çocuklar için üç dilli kitap
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“Barışın Sesi” adlı 3 dilli çocuk kitabının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandığı açıklandı.
Öğretmen İsfendiyar Pilli’nin yazdığı ve Khora Yayınlarından çıkan “Barışın Sesi / The Sound of Peace / Η Μελωδία της Ειρήνης” adlı kitap Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı.
Talim ve Terbiye Dairesi müfettişlerinin incelediği kitap, pedagojik açıdan olumlu bulunurken “ilköğretim kademesindeki öğrencilerin okuma kültürü becerilerini destekler nitelikte” olarak değerlendirildi.
Türkçe yazılan,  İngilizce ve Yunanca’ya da çevrilen eser, doğa sevgisi, dostluk ve barış mesajları içeriyor.
Nazen Şansal’ın editörlüğünü yaptığı Barışın Sesi, lise öğrencisi Yeşim Çukurovalı tarafından resimlendi. Peral Onurlap tarafından İngilizce’ye, Anna Tsangari tarafından Yunanca’ya çevrilen eserin kapak ve sayfa tasarımı ise Ömer Tatlısu’ya ait.
 Khora’dan yapılan açıklamada, okullarda yazarla söyleşi, imza günü veya etkinlik yapmak isteyen öğretmen ve yöneticilerin 22 89 557 numaradan veya sosyal medya hesaplarından Khora Kitap’a ulaşabileceği  kaydedildi.
 
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