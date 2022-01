“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”

SOS Çocukköyü Derneği, Arkın Group ve RE/MAX Golden Estate Agency Ltd. arasında Kuzey Kıbrıs’ta aile bakımını kaybeden, SOS Çocukköyü Derneği bünyesinde bakım gören çocukların gereksinimlerine destek olmak amacıyla geçtiğimiz yıl imzalanan ortak anlayış protokolü hayata geçirildi. SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Asbaşkanı Avukat Dervişe Çerkez Güryel ev sahipliğinde, Lefkoşa Çocuk Köyü’nü ziyaret eden Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın ve RE/MAX Golden Estate Direktörü Benan Kürşat, Lefkoşa yerleşkesini gezip güncel bilgiler aldı.Arkın Group deneyimi ve güvencesi ile RE/MAX Golden Estate Agency iş birliğiyle, Gazimağusa Maraş bölgesine tekrardan hayat verecek olan 'Varosha Residences' projesinde bulunan konutların satışından elde edilen gelirin bir bölümü, oluşturulan bağış fonundan SOS Çocukköyü’ne aktarılıyor.SOS yetkililerine çocuklar için yaptıklarının çok değerli olduğunu söyleyen ve gönülden yaptıkları her şey için tebrik eden Erbil Arkın, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yapılan faaliyetleri hayranlıkla dinledim. Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi vardır. Bu güzel Çocuk Köyüne ve hikâyesine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bu çocukları topluma kazandıralım, ülkenin geleceği için birlik içinde çalışsınlar. Arkın Group olarak yapılan bu katkının yanı sıra, yeni projelerde de destek vermeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın bünyemizde bulunan kurum ve kuruluşlarda staj yapabilmelerini sağlayacağız. Sanatla ilgilenen gençlerin ARUCAD’da burslu eğitim alabilmelerine imkân tanıyacağız” ifadelerini kullandı.