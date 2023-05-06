Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Eski Başkanı Hasan Karaokçu, yeşil reçeteyle verilebilen ilaçların bazı doktor ve eczacılar tarafından kötüye kullanıldığını söyleyerek “Ortada büyük bir rant var ve bu çocuklar göz göre göre ölüyor” dedi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin (KTGB) 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü çerçevesindeki etkinliklerinden biri olan “Gördüm Duydum Biliyorum” belgeselinin gösterimi ve söyleşi, önceki akşam yapıldı.

Uyuşturucu nitelikli ilaçlar ve basındaki uyuşturucu haberlerinin etkilerini konu alan Connection Cyprus tarafından hazırlanan belgeselin gösteriminin ardından gazeteci Damla Soyalp’in moderatörlüğünde belgeselin yönetmeni Faik Uzuner ve uyuşturucu konusundaki araştırmalarıyla tanınan gazeteci-yazar, eski Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ile söyleşi düzenlendi.

“Gördüm Duydum Biliyorum” belgeselinin yönetmeni Faik Uzuner, son 5-6 yıldır Lefkoşa surlariçinde çocuk ve gençler için gönüllü etkinlikler düzenlediğini söyledi. Uzuner, bu görüşmelerinde çocuk ve gençlerin birtakım ilaçlardan bahsetmeye başlamasıyla belgesele konu olan gelişmeleri araştırdığını, bu ilaçlara sadece surlariçinde değil, her yerde kolay ulaşılabildiğini gözlemlediğini söyledi.

Gazeteci-yazar, eski Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da yeşil reçeteyle verilebilen ilaçların bazı doktor ve eczacılar tarafından kötüye kullanıldığı görüşünü ifade etti.

İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin gerekli denetimi yapmaması sonucu bugünlere gelindiğini, bazı ilaçların ciddi şekilde kötüye kullanıldığını belirten Karaokçu, “Ortada büyük bir rant var ve bu çocuklar göz göre göre ölüyor” dedi.

Karaokçu, komisyon başkanlığı döneminde Türkiye’deki gibi ilaç otomasyon sistemi hazırlattıklarını, uyuşturucu etkili ilaçlar konusunda tabip ve eczacı örgütleriyle çok konuştuklarını, sistemin uygulanabilmesi için yasa değişikliği gerektiğini ancak bu noktada takıldığını anlattı. Karaokçu, “Bana göre çözüm ilaç otomasyon sistemiyle denetimdir. Bunu yapmalıyız” dedi.

Uyuşturucu bağımlısı kişilerin cezalandırılması değil, tedavi edilerek topluma kazandırılması gerektiğini vurgulayan Hasan Karaokçu, “Aksini yaparak bu çocukları uyuşturucu tacirlerinin kucağına atıyoruz. Dünyada uyuşturucu bağımlılarını cezalandıran ülke kalmadı” diye konuştu.

