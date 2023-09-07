Çocuk Yuvası’nda yeni anneler görevde

Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki “anne” eksikliği giderildi. Başbakan Üstel, engelli yaşam evini de hayata geçireceklerini söyledi

Başbakan Ünal Üstel, Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve Hür-İşçi Sendikası Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun eşlik ettiği Üstel ziyarette, Çocuk Yuvası’ndaki “anne” eksikliğinin giderildiğini ve diğer ihtiyaçların da süratle giderilmesi için Bakan ve Sendika ile çalışmaları hızlandıracaklarını duyurdu.

Sendikanın talebi doğrultusunda, Çocuk Yuvası’ndaki personel eksikliğinin giderildiğini belirten Üstel, “Buranın ihtiyaçlarını süratli şekilde giderelim ki, burada yaşayan çocuklarımızın mağduriyetlerini gidermiş olalım” dedi.

Çağlayan Çocuk Yuvası’nda bazı engelli kişilere de hizmet verildiğini anlatan Başbakan, “Süratle engelli yaşam evini bitirip bu insanlarımızı oralara taşımak asli görevlerimizden biridir. Önümüzdeki günlerde ilgili bakan arkadaşımla daha süratli bir çalışma içerisine girip, ihalesini tamamlayıp engelli yaşam evimizi de hayata geçireceğiz” dedi.

Başbakanın ardından söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 14 Ağustos tarihinde göreve geldiği gün Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun kendisini arayarak Çocuk Yuvası’ndaki sıkıntıları aktardığını, aynı gün Başbakan ile konuyu görüştüklerini ve Başbakan’ın “derhal çözülmesi” talimatını verdiğini anlattı.

“Burada eksik olan, “anne” olarak tabir edilen kadronun tamamlanması ile ilgili gerekli talimatlar Başbakanımız tarafından verildi” diyen Gardiyanoğlu, bu eksikliğin giderildiğini söyledi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise konuşmasında, Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki hassasiyeti anlayarak gerekli talimatları verdiği için Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür etti.

