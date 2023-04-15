Çocuk Onkolojisi’ne moral ziyareti

Başbakan Üstel’in eşi Zerrin Üstel, Çocuk Onkolojisi ve Hematoloji Bölümü’nde hediye dağıttı

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel himayelerinde, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 6 ilçe kadın kolları temsilcilerinin katılımıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkolojisi ve Hematoloji Bölümü ziyaret edildi. Ziyarette Zerrin Üstel'e Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra de eşlik etti.

Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan ziyarette çocuklara hediye dağıtıldı.

Başbakan Ünal Üstel’in eşi “Çocuklar bizim her şeyimiz” dedi ve çocukların üzülmesi ve hasta olmasını kimsenin istemediğini belirtti.

Destek ve sevginin önemine işaret eden Üstel, “Sizlere destek için buradayız” dedi.

