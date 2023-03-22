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Çocuk Acil Servisi’ne dört ayda 11 bin başvuru

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Kasım ayında hizmete açılan Çocuk Acil Servisi’ne, şubat sonu itibarıyla başvuran sayısı 11 bine yaklaştı

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Çocuk Acil Servisi’ne dört ayda 11 bin başvuru
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Kasım ayında hizmete giren Çocuk Acil Servisine, kasım ayında 542, Aralık ayında 3 bin 103, Ocak ayında 4 bin 376, şubat ayında 2 bin 916 olmak üzere toplamda 10 bin 937 hasta başvurdu.
Kasımdan şubat sonuna kadar çocuk polikliniğine başvuran çocuk sayısı ise 8 bin 592.
Çocuk hekimlerinin ve yan dallardaki uzmanların kasım itibarıyla muayene ettiği çocuk sayısı 2 bin 271, aralık ayında 2 bin 255, ocak ayında 2 bin 218 ve şubat ayında bin 858 oldu.  
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çocuk Acil Servisi’ni ziyaret etti.
Ayda ortalama 2 bin hastanın muayene edildiği, 4 ayda 9 bine yakın hastanın başvurduğu Çocuk Polikliniğini de ziyaret eden Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ailelerle ve çocuk hekimleriyle sohbet etti, çocuklarla ilgilendi.
Altuğra, çocuk hastalıklarıyla ilgili kadroların güçlendirildiğini de kaydederek, yakında çocuk psikiyatri uzmanı ve çocuk endokrin uzmanının göreve başlayacağını, hizmet yelpazesinin genişletileceğini söyledi.
 
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