“Cinayete neden aramayın”

İskele’de vahşice öldürülen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ’nın yargılanmasına başlandı; cinayete tepki için mahkeme önünde eylem yapıldı

İskele’de vahşice öldürülen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un cinayet sanığı Sefer Buğra Altundağ’un yargılanmasına başlandı.İskele Long Beach bölgesinde 25 Ocak’ta meydana gelen ve ülkede infial yaratan cinayetle ilgili aylardır yargılanması beklenen Sefer Buğra Altundağ, ilk tahkikat duruşması maksadıyla dün İskele Kaza Mahkemesi’nde çıkarıldı.Dünkü duruşmada olay yerinin Drone'la çekilen görüntüleri incelenerek emareler sunuldu. Davada, bir sonraki duruşma 21 Ağustos Pazartesi günü 10.30'a ertelendi.Müebbet hapis cezası öngören “Taammüden Adam Öldürme”, “Adam Öldürme”, “Vahim Zarar” ve “Ciddi Darp” suçlarından yargılanacak olan sanığın ilk tahkikat duruşması sırasında 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un katledilmesine tepki göstermek adına Toplumsal Mücadele Platformu önlüğünde 28 sivil toplum örgütü ve siyasi partinin katılımıyla İskele Kaza Mahkemesi önünde eylem düzenlendi.Eylemciler “Meclis Göreve Yasayı Güncelle”, “Vahşeti Magazinleştirme”, “Tanı Koy Rehabilite Et Önle”, “Cinayete Neden Arayıp Normalleştirme” ve “Çocuk Cinayetine Dur De” yazılı pankart açtı, çocuk ve kadın cinayetlerine karşı çeşitli sloganlar attı.