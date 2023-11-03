Cinayet gibi ihmal

Adıyaman'daki depremde Şampiyon Meleklerin de aralarında bulunduğu 65 kişiye mezar olan İsias Otel'in bilirkişi raporu ortaya çıktı. Rapora göre 10 katlı binanın statik hesap raporu ve statik projesi yok. Binada dere kumu kullanılmış ve zemin etüdü yapılmadan kaçak kat çıkılmış. Betonun kalitesi bariz bir şekilde düşük, demir kalınlığı standardın çok altında

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler, Adıyaman'da da büyük yıkıma yol açmıştı. 10 katlı İsias Otel de yıkılan yüzlerce binadan biriydi.Depremde 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel'de ölüm göz göre göre geldi. O binada 25'i öğrenci 35 kişilik KKTC'li ortaokul voleybol takımı kafilesi vardı, turnuva için kente gelmişlerdi, kafileden bazı veliler sağ kurtulurken öğrencilerden sağ kurtulan olmadı.Şampiyon Melekler’in enkazında hayatını yitirdiği İsias Otel'e ilişkin Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı bilirkişi raporu ortaya çıktı.Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı rapora göre; 10 katlı binanın statik hesap raporu ve statik projesi yok. Binada dere kumu kullanılmış ve zemin etüdü yapılmadan kaçak kat çıkılmış.Raporda betonun kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, demir kalınlığının standardın çok altında olduğu belirtildi.Yapıya ilişkin zemin etüdü yapılmadığı ve binanın yapımında yasak olmasına rağmen dere kumu kullanıldığı belirlendi.Rapordaki usulsüzlükler bunlarla sınırlı değil. Binanın ilk olarak 1991 yılında apartman olarak tasarlandığı ancak ruhsat çıkartılarak otele çevrildiği vurgulandı.Bilirkişi raporlarında, otelin bir katının “kaçak” olduğuna dikkat çekildi.9 kat olarak inşa edilen yapıya 2016 yılında ruhsat alınmadan bir kat daha eklendiğine dikkat çekildi.Otelin bir katı ile ilgili “Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden yapıya 2016 tarihinde ruhsatsız bir kat eklendiği ve toplam kat sayısının dokuzdan ona çıktığı anlaşılmaktadır” değerlendirmesi yapıldı.“Ruhsatsız” katın, 2018 tarihinde yürürlüğe giren “imar affı” olarak bilinen yasal düzenlemeden faydalandığının belirtildiği raporda, “Eklenen bu katın 410 metrekare olduğu ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesi doğrultusunda 11 Ekim 2018 düzenleme tarihli yapı kayıt belgesi hazırlandığı görülmüştür” denildi.Raporda, otelin beton yapısına ilişkin tespitlere de yer verildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından hazırlanan ön inceleme raporundaki bulguların aktarıldığı raporda, şu değerlendirmeler yapıldı:“16.02.2023 tarihli Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, ayrıca çakıl ve kum olarak dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir. Kullanılan bu malzemelerin tane dağılımının iyi olmadığı tespit edilmiştir. Etriye kancalarının 135 derece bükülmediği ve bazı birleşim bölgelerinde soğuk derzin olduğu kanaati olduğu belirtilmiştir.”Raporda, binanın projesine uygun yapılmadığına ilişkin de “Mimari proje bilgileri ruhsat bilgileri uymamaktadır” denilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:“Dosyada yapıya ait olan mimari ve statik proje incelendiğinde yapının bodrum, zemin artı asma 11 normal kat olmak üzere toplam 13 kat olduğu tespit edilmiştir. Bu bakımdan proje bilgileri ile ruhsat bilgileri uyuşmamaktadır. Projelerin toplam 13 kat olarak hazırlandığı fakat ruhsatın 9 kat olarak verildiği kanaatine varılmıştır.”Raporda, binanın zemin raporu, statik hesap raporu ve statik projesinin bulunmadığına dikkat çekilerek, “Rölöve ve projedeki taşıyıcı sistem eleman sayısı ve boyut uyumsuzluğu ve donatı detaylandırması yetersizliği var. Malzeme kalitesi yetersiz” denildi.Raporda, binanın yıkılmasına ilişkin sorumluluklara da yer verilerek, binanın sahibi Ahmet Bozkurt, statik proje mesulü Erdem Yıldız, Adıyaman Belediyesi’nde o dönemki yapı kontrol birimi ve yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişi “asli kusurlu” bulundu.Soruşturma kapsamında İsias Otel'in yöneticileri ile proje sorumlularının arasında olduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Şüpheliler "kasten öldürme" suçundan yargılanacak.