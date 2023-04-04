Çileğin tam zamanı

Ülkemizde özellikle Batı bölgesinde, Yeşilırmak (Limnidi) köyünde üretilen çileğin, en bol olduğu zamanı yaşıyoruz.Çilek mevsiminin en güzel günlerinin yaşandığı bu günlerde birçok vatandaş Yeşilırmak’a giderek çileklerin tadına bakıyor. Kovalarda satılan çileklerin yanı sıra tarladan çilek toplayıp satın alma imkânı da vatandaşa sunuluyor.Özellikle çocukların çok sevdiği çileklerin güzellikleri ziyaretçileri mest ederken, vatandaşlar çilek toplayıp, tadına bakmanın keyfini yaşıyorlar.