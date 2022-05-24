“Çıkış noktamız haklarımızın bize teslim edilmesidir”





İnsan Hakları Platformu Derneği’nden Proje Direktörü Derya Beyatlı ve Demokratik Haklar Program Koordinatörü Didem Eroğlu, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD) Başkanı Günay Kibrit ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

KTOÖD’de yer alan görüşmede Günay Kibrit, Derneğin, engelli bireylerin toplumda eşit şekilde yer alması misyonunun altını çizerek ‘’Bizim çıkış noktamız haklarımızın bize teslim edilmesi ve şartlarımızın eşitlenmesidir” dedi.

Açıklamada, farklı tematik alanlarda çalışmalarda bulunan örgütlerin bir araya gelmesinin öneminin konuşulduğu görüşmede KTOÖD’nin katkı ve katılımlarının Platformu genişletmek ve güçlendirmekte önemli bir rol sahibi olabileceği belirtildi.

