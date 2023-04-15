“Cihazlar patlayabilir”

El-Sen Başkanı Cesurer: “2 yıldır bakımı yapılmayan ve yağ kaçıran ısısı kontrol edilmeyen cihazlar zorla çalıştırıldı. Bu cihazlar yanabilir veya patlayabilir”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, “2 yıldır bakımı yapılmayan ve yağ kaçıran ısısı kontrol edilmeyen cihazlar zorla çalıştırıldı. Bu çok riskli bir durum. Bu cihazlar yanabilir veya patlayabilir” dedi.Teknecik Elektrik Santralı’ndaki arızanın giderilmesi amacıyla santrala önceki akşam AKSA’dan bir ekibin girerek, arızalara ve bakım gerektiren jeneratörlere müdahale etmesinin ardından Santral önünde toplanan El-Sen çalışanlarının eylemi sürüyor.Cesurer, Teknecik’te yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, “2 yıldır bakımı yapılmayan ve yağ kaçıran ısısı kontrol edilmeyen cihazlar zorla çalıştırıldı. Bu çok riskli bir durum. Bu cihazlar yanabilir veya patlayabilir. Bu nedenle AKSA ekibi sabah santrali terk etti ki olacaklardan El-Seni sorumlu göstersinler” şeklinde konuştu.Cesurer, "Amcaoğlu ile görüşmelerimizde hemfikir olabileceğimiz görüşü vardı. Ama demek ki birileri söz verdi" dedi.Özerk ve profesyonel bir yapıyla sorunun çözülebileceğini belirten Cesurer, "Arabanızın ısısı artarsa, yağ akıtırsa sürmeye devam eder misiniz? Aksa'nın Teknecik'te yaptığı budur” şeklinde konuştu.Cesurer, "Sözün bittiği yerdeyiz. Elektrik kesintileri ile ilgili şikayeti olanlar Dalman Aydın'ı ve yönetim kurulunu arasın...yaşanacakların sorumlusu biz değiliz" ifadelerini kullandı.