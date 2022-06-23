Ciğerlerimiz yandı

İskele’ye bağlı Mersinlik köyü bölgesinde önceki gün başlayan yangın hala söndürülemedi. Bölgede şu ana dek üç bin dönümden fazla ormanlık ve makilik alan yandı. Yangın söndürme çalışmalarında yaralanan bir itfaiye personeli ile dumandan etkilenen dört kişi hastaneye kaldırıldı

İskele’ye bağlı Mersinlik köyü bölgesinde önceki gün saat 14.00’te başlayan yangın hala söndürülemedi.Rüzgar nedeniyle genişleyerek devam eden yangının söndürülmesi için seferberlik yoğunlaşırken, yangınla ilgili polis soruşturmasında iki kişi tutuklandı.Bölgede şu ana dek üç bin dönümden fazla ormanlık ve makilik alanın yandığı açıklandı.Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir itfaiye personeli ile dumandan etkilenen dört kişi hastaneye kaldırıldı.Yangına 2’si BM Barış Gücü'nden ve 2’si de Türkiye’den olmak üzere 4 helikopter ile havadan müdahale edilirken, Kıbrıs Türk tarafının yardım istemesi üzerine Güney Kıbrıs’tan da 2 yangın uçağı söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye geldi.Orman Dairesi, Sivil Savunma, İtfaiye ve İskele Belediyesi ekipleri de karadan müdahale etti. Arazi engebeli ve ulaşım zor olduğu için karadan müdahale sınırlı bir şekilde yürütülüyor.Dün sabah saatlerinde yangının güney ve kuzey kısmı kısmen kontrol altına alınırken, rüzgarın yön değiştirmesi ile birlikte batı ve güney yönünde tekrar yangın şiddetlendi.Kontrol altına alınamayan yangın yön değiştirdi, Altınova ve Ağıllar’a ilerlemeye başladı. Yangının Altınova ve Ağıllar köylerine ulaşmasını engellemek için Kaymakamlık ve Muhtarlıklar koordinasyonunda tarım arazileri sürüldü. Ardahan-Mersinlik yolu yangın nedeniyle sivil trafiğe kapatıldı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’yla birlikte helikopterle yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.Tatar, Mersinlik bölgesinde devam eden yangınla ilgili olarak güneyden yardım talebinde bulunduğunu açıkladı. Tatar, güneyden destek istediklerini söyledi, 2 uçağın yangın bölgesine geldiğini belirtti.Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının mobil koordinasyon merkezinde yangınla ilgili brifing alan Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un katıldığı Koordinasyon toplantısına başkanlık etti.Başbakan Ünal Üstel de, yangın bölgesine gitti, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve görevlilerden bilgi aldı.İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Mersinlik’te başlayan ve 4 farklı noktada süren yangında hasar gören alanın 3 bin dönümü aştığını açıkladı.Toroslu, Topçuköy, Ardahan, Ağıllar ve Altınova köylerinde yangın tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.“Talep edebileceğimiz her noktadan yardım talep ettik. Türkiye’de Fethiye ve Marmaris’te de orman yangınları var” diyen Toroslu, Fethiye’deki yangının kontrol altına alınması halinde 2 helikopterin daha müdahale etmek için geleceğini dile getirdi.