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Cezaevinde yemek şikayeti sürüyor

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Merkezi Cezaevi’nde yemek şikayeti sürüyor. Mahkum ve tutuklulara verilen yemeklerin kötü oluşu bir yanda, gelen ekmeklerin de bayat olduğu ve bu bayat ekmeklere günlük tarih vurulduğu iddia ediliyor.

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Cezaevinde yemek şikayeti sürüyor
 
Merkezi Cezaevi’ne yemek ihalesini alan PGC yemek şirketinden şikayetçi olan mahkumlar, konuyu yönetime iletmiş, yönetim de şirkete bu konuda para cezası kesmişti.
Mahkumların şikayeti sonrası harekete geçen cezaevi yönetimi ve ilgililer, şirketi mahkemeye verdi. Ancak, mahkeme sürecinde olmalarına rağmen şirket merkezi cezaevine yemek vermeyi sürdürüyor. Mahkum ve tutuklular, şirketin mahkemelik olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesini istiyor.
Birçok mahkumun, yemeklerin kötü olduğu gerekçesiyle çöpe dökmek zorunda kaldıkları ifade ediliyor. 
Yemekler gram ile olduğu için ağırlığına yönelik galeta unu karıştırıldığı ve gramajının yükseltildiği de belirtiliyor. 
 
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