"Cezaevinde denetleme mekanizması kurulmalı"

CTP heyeti, Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ederek, cezaevi yönetimiyle toplantı yaptı. Vekiller, cezaevindeki uygulamalarla ilgili olarak bağımsız bir denetleme mekanizmasının kurulmasının ivedi olduğunu vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Ürün Solyalı, Fazilet Özdenefe ve Ongun Talat, Haspolat’taki Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ederek, İçişleri Bakanlığı temsilcileri ve cezaevi yönetimiyle toplantı yaptı.

Toplantıda özellikle son günlerde basına yansıyan mahkum hakları ihlallerine yönelik iddialar gündeme getirilerek, cezaevindeki uygulamalar ile ilgili detaylı bilgi alındı.

CTP milletvekilleri toplantı sonrasında yaptıkları açıklamada, elde ettikleri verileri de paylaştı.

Merkezi Cezaevinde toplam 857 mahkumun bulunduğunu bildiren vekiller, bunların 350’sinin yabancı uyruklu, 212’sinin Türkiye Cumhuriyeti (TC) uyruklu ve 295’inin de KKTC vatandaşı olduğuna ve 144 mahkumun ise hala eski cezaevi binasında bulundurulduğuna dikkat çekti.

Toplam 37 genç/çocuk mahkumun bulunduğu ancak personel yetersizliğinden ötürü, 64 kişi kapasiteli çocuk bölümünün henüz açılamadığı ve çocuk mahkumların diğer mahkumlarla aynı binada bulundurulduğu kaydedildi.

Cezaevindeki personel eksikliğinin mevzuata uygun şekilde ve en kısa sürede giderilmesinin çocuk hakları, mahkum hakları ve cezaevi personelinin sağlıklı çalışma koşulları açısından hayati önem taşıdığına dikkat çeken vekiller, cezaevindeki uygulamalar ile ilgili olarak bağımsız bir denetleme mekanizmasının kurulmasının da ivedi olduğuna vurgu yaptı.

Vekiller, yürürlükte olan mevzuat ve özellikle Cezaevi Tüzüğü uyarınca, Cezaevi Danışma Kurulu'nun siyasi otorite tarafından atanması nedeniyle bağımsız bir denetleme yapmasının mümkün olmadığını ifade etti.

