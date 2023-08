Cezaevinde 831 tutuklu var

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, yeni cezaevinde 699, eski cezaevinde ise 132 kişi olmak üzere toplam 831 mahkûm ve hükümsüz tutuklunun bulunduğunu söyledi ve cezaevinde 848 personelin görev yapması gerekirken 351 personelin her iki cezaevine de yetişmeye çalıştığını belirtti

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, önceki gün 2022-2023 Adli Yıl kapanışını yaptı.2022-2023 Adli Yıl kapanışında konuşan Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, cezaevlerinde toplam 831 kişinin bulunduğunu söyledi.Erdoğan, yeni cezaevinde 14-18 yaş aralığındaki çocuk suçlular ile 19-21 yaş aralığındaki genç suçluların yetişkinlerin bulunduğu bölümlerde ayrı bir koğuşta tutulduğuna dikkat çekti, “personel eksikliği” nedeniyle çocuk bölümünün açılamadığını dile getirirdi.Erdoğan, cezaevlerinde 848 personelin görev yapması gerekirken 351 personelin her iki cezaevine de yetişmeye çalıştığını vurguladıERDOĞAN: 351 PERSONEL HER İKİ CEZAEVİNE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORMerkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, 8 Ağustos itibarıyla yeni cezaevinde 699, eski cezaevinde ise 132 kişi olmak üzere toplam 831 mahkûm ve hükümsüz tutuklunun bulunduğunu söyledi.Eski cezaevinin “mülteci” ve “izinsiz ikametgâh” suçlarından tutuklanan kişiler için kullanıldığını belirten Erdoğan, Girne’den 149’u ağır ceza, 87’si de kaza mahkemesinden toplam 236 kişinin cezaevine gönderildiğini ifade etti.Erdoğan, yeni cezaevinde 14-18 yaş aralığındaki çocuk suçlular ile 19-21 yaş aralığındaki genç suçluların “personel eksikliği” nedeniyle yetişkinlerin bulunduğu bölümlerde ayrı bir koğuşta tutulduğuna dikkat çekti.Erdoğan, personel eksikliği yüzünden yeni cezaevindeki çocuk bölümünün açılamadığını da söyledi.Eski cezaevi için 298, yeni cezaevi için ise 550 personel olmak üzere cezaevlerinde toplam 848 personelin görev yapması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, 351 personelin her iki cezaevine de yetişmeye çalıştığını vurguladı.