Cezaevi için etkin soruşturma çağrısı

Barolar Birliği, Tabipler Birliği ve İnsan Hakları Platformu, Merkezi Cezaevi’nde, “tutuklu ve mahkumların kötü muameleye maruz bırakıldığı” iddialarıyla ilgili devletin derhal etkin bir soruşturma yapmasını ve cezaevinin, uzman kişilerce denetlenmesini talep etti

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve İnsan Hakları Platformu, Merkezi Cezaevi’nde, “tutuklu ve mahkumların kötü muameleye maruz bırakıldığına” dair iddialar hakkında devletin derhal etkin bir soruşturma yapması gerektiğini kaydetti. Örgütler, cezaevinin, bağımsız, özerk ve uzman kişilerce denetlenmesi gerektiğini belirtti.

3 örgüt tarafından yapılan ortak açıklamada, işkence ve kötü muamelenin, tüm insanlığın onuruna ve kişiliğine yönelen en ağır saldırılardan biri olduğu ifade edilerek, diğer hak ve özgürlüklerin aksine işkence ve kötü muamele görmeme hakkının hiçbir şekilde kısıtlanamayan mutlak bir hak olduğu kaydedildi.

Bu alandaki sorumluluklarını yerine getirmeyen devletler kadar genel zihniyetteki sorunların da konuşulması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Toplum içerisinde, suç işlediği iddiası ile gözaltına alınan, tutuklanan veya yargılanıp mahkûm olan bireylerin, temel insan haklarının yok sayılabileceği ve her türlü muameleyi hak ettiklerine yönelik yaygın bir algı vardır. Böylece çoğu zaman yaşanan işkence ve kötü muamele vakaları meşrulaştırılmakta, zaten ‘hak ettikleri’ söylenerek, yaşanan insan hakkı ihlalleri görmezden gelinmektedir.”

Geçen günlerde yeni cezaevinde “tutuklu ve mahkumların kötü muameleye maruz bırakıldığına” dair basına yansıyan haberlerin ardından meselenin özüne ilişkin araştırma yapıp bazı verilere ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, şu iddialarda bulunuldu:

“Edindiğimiz bilgilere göre tıpkı haberde aktarıldığı gibi, cezaevi müdürü tarafından verilen emir doğrultusunda, normal zamanda giydikleri üniformaların aksine kamuflaj kıyafetle, ‘koğuşlarda denetleme yapılıyor’ adı altında mahkumların ciddi şekilde darp edildikleri bir operasyon gerçekleştirildiğine dair makul şüphe oluşmuştur. Darp edilenler arasında henüz reşit olmayan, çocuk yaştaki kişilerin de olduğu bize aktarılan bilgiler arasındadır.”

Devletin derhal, etkin bir soruşturma yapması gerektiği belirtilen açıklamada, etkin bir soruşturma yapılmasının, sorumlu kişilerin adalete hesap vermesine veya masum iseler isimlerinin temizlenmesine imkan vereceğine dikkat çekildi.

Anayasa’nın, insan hak ve özgürlüklerine, hukukun üstünlüğüne, kişilerin ve toplumun huzur ve refahının korunmasına vurgu yaptığı ifade edilen açıklamada, ayrıca Anayasa’nın, “Kişi Dokunulmazlığı”nı düzenleyen 14’üncü maddesi gereği, “Kimseye eziyet ve işkence yapılamayacağına ve kimsenin insanlık onuru ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamayacağına” işaret edildi.

