Çevre için önemli adım

Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği “Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” Lefkoşa’da yapıldı. Zirvede, “Lefkoşa İklim Sözleşmesi” imzalandı

Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (SİTA) düzenlediği “Kuzey Kıbrıs İklim Zirvesi” Lefkoşa’da yapıldı.

“İklim krizinin ülkedeki etkilerini gözler önüne sermek, ülkesel önleme ve uyum stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak, acil önlem planlarının oluşturulmasına zemin hazırlamak ve sivil toplum kuruluşları ve toplumla karar vericileri eyleme geçirmek” amacıyla düzenlenen Zirvede, “Lefkoşa İklim Sözleşmesi” de imzalandı.

Sözleşmeye, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman imza koydu.

Lefkoşa İklim Sözleşmesi’nde, iklim krizi ile mücadele konularında ortak akılla çalışma; doğanın, ormanların ve su kaynaklarının korunması adına gerekli önlemlerin zaman kaybetmeden alınması için gerekli adımların atılması; bakanlıkların ve kurumların iklim krizinin gerekliliklerini gözeterek hareket etmesi; elektrikte yeşil enerjiye geçişin hızlandırılması; fosil yakıt kullanımının azaltılması amacıyla hybrid ve elektrikli araçlara uygulanan vergilerin teşvik edici hale getirilmesi; yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş ve rüzgar) kullanımının teşviki gibi bir dizi çevreci adım yer alıyor.

Lefkoşa’da Concorde Hotel’de yer alan zirvede Yeşil Barış Hareketi ile Biyologlar Derneği’nin yanı sıra Girişimci Kadınlar Derneği ve konunun uzmanı bilim insanları da konuşma yaptı.

SİTA Başkanı Özdemir Tokel, ciddi bir güvenlik sorunu haline gelen “iklim krizine” işaret ederek, insanlığın iklim krizi nedeniyle yaşamsal sorunlar yaşayacağına, su ve gıda sorununun uzak olmadığını kaydetti.

İklim krizini görünür yapmak için harekete geçtiklerini ifade eden Tokel, herkesin küresel ısınmaya karşı harekete geçmesi gerektiğini, aksi halde ortada orman ve tarım su kaynağı kalmayacağını vurguladı.

İklim krizinin iklim göçüne de sebep olacağını belirten Tokel, bu şekilde devam edilirse 50 yıl içinde su kaynakları başta olmak üzere ormanlar ve toprakların insanlığın büyük zarar göreceğini kaydetti. Tokel, bu çerçevede ülkede yeni bir planlama, tedbir alma, ekonomik sistemi ve tüketim anlayışının değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Her alanda yeşil dönüşümü başlatmalıyız” dedi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm Çevre Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu ise, iklim değişikliğine karşı KKTC olarak üzerlerine düşen görev neyse yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ataoğlu, iklim değişikliğine yönelik atılan yasa düzenlemeleri ve diğer çalışmaları anlatarak, zirvede, orman yangınlarına karşı çalışmalar, sulak alanların, tarım alanlarının korunması için yapılacak çalışmaları bakanlık olarak yol haritası kabul edeceklerini, yapılması gerekenleri yapacaklarını belirtti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise KKTC’nin dünyada küçük bir alana sahip olduğunu, ancak dünyada olacak olanlara karşı planlamaları şimdiden yapması gerektiğini, 5 yıl içinde ülkede deniz ve ormanların ne olacağının, tarım arazileri ve su alanlarının nasıl korunacağının önem taşıdığını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel de, İklim Zirvesi’nin, iklim krizine işaret etmesi açısından önemli olduğunu, ülkede de bunun yakından hissedildiğini vurgulayarak, zaman kaybetmeden hep birlikte harekete geçmeleri gerektiğini kaydetti.

Ülkede yeşil enerjiye geçiş için gereken adımları hükümet olarak attıklarını, ormanların korunması, yananların yerine yeni ağaçların dikilmesi, geleceğe yönelik planlamaların yapılması için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Üstel, Paris Sözleşmesi gereklerini yerine getirmek için de harekete geçeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise devletin ve halkın çevreye duyarlılığının olduğunu ancak son zamanlardaki yapılaşmalara karşı gerekli adımların zamanında atılamadığını ifade ederek, halk sağlığı ve çevre bilinci için gerekli adımları atma zamanı geldiğini kaydetti. Tatar, ülkede yeşil enerjinin kullanılması veya desteklenmesiyle, ülkedeki fosil yakıt kullanılması sorununa da köklü bir çözüm bulunacağına inanç belirterek Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu projeyi desteklediğini ifade etti.

