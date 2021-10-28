Çevre için anlamlı yarışma

EVKAF İyilik Gönüllüleri ve Temiz Kıbrıs İnisiyatifi Başkanı Dr. Demetra G. Mustafaoğlu iş birliğinde hazırlanan ‘Çevre için T-shirt Tasarımı’ ve ‘Jingle Söz Yazma’ yarışması başvuru almaya devam ediyor.



Başvurular 1 Kasım tarihinde sona erecek.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin destekleri ile yürütülen yarışmada, gençlerin çevre ve doğa sevgisini geliştirmek ve doğanın insan yaşamı üzerindeki önemini içselleştirmek amaçlanıyor.

Açıklamada, kazananların ödül töreninin 15 Kasım’da gerçekleşeceği kaydedildi.

İki yarışmaya şu ana dek 700’ün üzerinde çocuk ve gencin katılım gösterdiği belirtildi.

Yarışmaların jüri üyeleri şöyle açıklandı:

T-shirt Tasarım Yarışması Jüri Üyelerinin “Heidi Trautman (Yazar ve Sanatçı) Mandana Mehrnia (Grafik ve Seramik Sanatçısı) Prof. Dr. Nur Onat (Arucad Sanat Fakültesi Dekanı).

Jingle Söz Yazma Yarışması Jüri Üyeleri: “Derman Atik (Tiyatro Yönetmeni), Kadir Evre (Müzik Sanatçısı), Fahriye Özay (Ses Sanatçısı ve TV Programcısı)”

Açıklamada, projenin hem başlamasına vesile olan hem de Jüri Üyesi olan Grammy adayı, opera sanatçısı ve yapımcısı Dr Demetra G. Mustafaoğlu olduğu kaydedildi.

