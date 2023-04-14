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Cesurer :Uzun zamandır çalışmayan jeneratörler zorla çalıştırıldı

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Cesurer: “2 yıldır bakımı yapılmayan ve yağ kaçıran ısısı kontrol edilmeyen cihazlar zorla çalıştırıldı. Bu çok riskli bir durum. Bu cihazlar yanabilir veya patlayabilir”

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Cesurer :Uzun zamandır çalışmayan jeneratörler zorla çalıştırıldı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, “2 yıldır bakımı yapılmayan ve yağ kaçıran ısısı kontrol edilmeyen cihazlar zorla çalıştırıldı. Bu çok riskli bir durum. Bu cihazlar yanabilir veya patlayabilir” dedi.

Teknecik Elektrik Santralı’ndaki arızanın giderilmesi amacıyla santrala dün akşam AKSA’dan bir ekibin girerek, arızalara ve bakım gerektiren jeneratörlere müdahale etmesinin ardından Santral önünde toplanan  El-Sen çalışanlarının eylemi sürüyor.
Cesurer, Teknecik’te yaşananlarla ilgili TAK muhabirine yaptığı açıklamada, “2 yıldır bakımı yapılmayan ve yağ kaçıran ısısı kontrol edilmeyen cihazlar zorla çalıştırıldı. Bu çok riskli bir durum. Bu cihazlar yanabilir veya patlayabilir. Bu nedenle AKSA ekibi sabah santrali terk etti ki olacaklardan El-Seni sorumlu göstersinler” şeklinde konuştu.
Bazı muhalefet milletvekilleri, parti yetkilileri ve sendikalarla sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katılarak destek verdiği eylemde El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer ve Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı açıklamalarda bulundu.
 Cesurer, "Amcaoğlu ile görüşmelerimizde hemfikir olabileceğimiz görüşü vardı. Ama demek ki birileri söz verdi" dedi.
Özerk ve profesyonel bir yapıyla sorunun çözülebileceğini belirten Cesurer, "Arabanızın ısısı artarsa, yağ akıtırsa sürmeye devam eder misiniz? Aksa'nın Teknecik'te yaptığı budur” şeklinde konuştu.
Cesurer, "Sözün bittiği yerdeyiz. Elektrik kesintileri ile ilgili şikayeti olanlar Dalman Aydın'ı ve yönetim kurulunu arasın...yaşanacakların sorumlusu biz değiliz" ifadelerini kullandı.
-Bıçaklı
 Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ise, "Senede 28 milyon dolar Aksa'ya kira ödeyen Devletin 'param yok' deme lüksü yoktur. Bu parayla 15 yılda 45 santral yapılırdı" dedi.
Bıçaklı "sabotaj" iddialarını yapanlara "gülünç olmayın" diyerek, halkı malına sahip çıkmaya, hükümeti ise ısrarından vazgeçerek sendika ve uzmanları çağırarak mutabakata varmaya çağırdı.
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