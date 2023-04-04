Cesurer: Arızalara müdahale edilmeye başlandı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, vatandaşların daha fazla mağdur edilmemesi için arızalara müdahale edilmeye başlandığını açıkladı.

Cesurer, buna karşın arızaları çözmek için araziye gönderilen çalışanların bir saat sonra polis tarafından ifade vermek için aranmaya başladığını kaydetti.

El-Sen, ülke genelindeki elektrik kesintileri hakkında Kıb-Tek Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

El-Sen’in yaptığı bireysel eylemin neticesinde ülke genelinde yaşanan kesintilerin artarak devam ettiğini ifade eden Cesurer, “Yönettiğini iddia edenler çözüm üretmek yerine olayları provoke etmeye çalışmaktadır” iddiasında bulundu.

“Bölgesel olarak yaşanan elektrik kesintilerinin nedeniyle hiçbir gailesi olmayan yöneticilerin sadece seyirci olduğunu” savunan Cesurer, buna karşın El-Sen’in vatandaşların daha fazla mağdur edilmemesi için tüm ekipleriyle birlikte arızalara müdahale etmeye başladığını belirtti.

Arızaları çözmek için araziye gönderilen çalışanların bir saat sonra polis tarafından ifade vermek için aranmaya başladığını kaydeden Cesurer, “Belli ki yöneticiler vatandaşın daha fazla karanlıkta kalmasını istiyor” dedi.