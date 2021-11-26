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Çeri domates ve ıspanakta limit üstü kalıntı

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Çeri domates ve ıspanakta limit üstü kalıntı
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İthal çeri domateste limit üstü, yerli ıspanakta ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi, 19-25 Kasım 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’ne göre 14 ithal ürünün 13’ü, 15 yerli üründen ise 14’ü temiz çıktı.
 
SVS Tic. Ltd.’in ithal ettiği çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden imha edildi. Güvercinlik köyü sakinlerinden Zübeyde Kırşan’ın yetiştirdiği ıspanakta da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

 
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz
Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Limit Üstü
Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
Mert Uluşan İthal Havuç Temiz
Babür Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Babür Tic. Ltd. İthal Ekmeklik Buğday Unu Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
TÜK İthal Arpa Yemlik Temiz
Pınarlı Tarım İşl. İthal Mısır Slajı Temiz
Levent San Ltd. İthal Mısır yemlik Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Gala Temiz
Cuma Polat Güvercinlik Marul Temiz
Zübeyde Kırşan Güvercinlik Alabaş Temiz
Zübeyde Kırşan Güvercinlik Ispanak Limit Üstü
Filiz Sertçe İncirli Luğana Temiz
Kamuran Arkoy Çayönü Ispanak Temiz
Kamuran Arkoy Çayönü Pancar Temiz
Mustafa Arkoy Çayönü Ispanak Temiz
Mustafa Arkoy Çayönü Pancar Temiz
Mahmut Çil Tatlısu Biber(Chili) Temiz
Lidya Kargı Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz
Hacı Çelik Tatlısu Domates Temiz
İbrahim Ateş Tatlısu Domates Temiz
Menteş Soyumert Çatalköy Marul Temiz
Menteş Soyumert Çatalköy Çeri Domates Temiz
Serpil Bayur Ozanköy Ispanak Temiz
 
 
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