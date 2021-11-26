Çeri domates ve ıspanakta limit üstü kalıntı

İthal çeri domateste limit üstü, yerli ıspanakta ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım Dairesi, 19-25 Kasım 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’ne göre 14 ithal ürünün 13’ü, 15 yerli üründen ise 14’ü temiz çıktı.



SVS Tic. Ltd.’in ithal ettiği çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden imha edildi. Güvercinlik köyü sakinlerinden Zübeyde Kırşan’ın yetiştirdiği ıspanakta da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.