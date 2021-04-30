Cenevre'ye boşuna gittik

CTP lideri Erhürman, Cenevre’ye “Çözümsüzlük çözümdür, statükodan memnunuz” demek için gelindiğini ve hayal kırıklıkları ile dolu bir süreç yaşandığını ifade etti



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, TV2020’de Reşat Akar’ın sunduğu programa bağlanarak, başarısızlıkla sonuçlanan gayrı resmi Kıbrıs konferansı ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulundu.

Kıbrıs Türk tarafının öneri paketinde yer alan, Güvenlik Konseyi’nin, iki tarafın eşit uluslararası statüsünü ve egemen eşitliğini güvence altına alması şartıyla müzakereye oturulması talebi ile ilgili Erhürman, uluslararası konjonktüre bakıldığında bunun gerçekleşmeyeceğinin zatem malum olduğunu dile getirdi.

Cenevre’ye “Çözümsüzlük çözümdür, statükodan memnunuz” demek için gelindiğini savunan Erhürman, hayal kırıklıkları ile dolu bir süreç yaşandığını ifade etti.

Siyasi parti liderlerinin de Cenevre’ye boşuna gittiğini kaydeden Erhürman, sunulan önerilerin hiçbirinin kendileriyle paylaşılmadığını belirterek, “Görüşlerimizin alınması gerekirdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Ben bilirim, yaparım olur” anlayışı ile hareket ettiğini ifade eden Erhürman, Tatar’ın Kıbrıs Türk halkının geleceğini karanlığa mahkum edecek tutumundan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan CTP, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı “geç kalmadan Kıbrıs Türk halkının, kendi ülkesi genelinde ortak hak ve çıkarları doğrultusunda, önerilerini gözden geçirmeye ve Kıbrıslı Türkleri karanlığa mahkum edecek maceracı yaklaşımlarına son vermeye” davet etti.

CTP’den yapılan açıklamada “Sayın Tatar önerisi ile Kıbrıs Türk halkını statükoya mahkum eden, izolasyonlardan kurtulmasını imkansız hale getiren bir noktaya sürüklemiştir. CTP olarak bu zemin kaymasını temelden reddeder, Sayın Tatar’ı geç kalmadan Kıbrıs Türk halkının kendi ülkesi genelinde ortak hak ve çıkarları doğrultusunda, önerilerini gözden geçirmeye ve Kıbrıslı Türkleri karanlığa mahkum edecek maceracı yaklaşımlarına son vermeye davet ederiz.” denildi.

