“Çavuşoğlu’nun ziyareti masum değil”

KTÖS: “Çavuşoğlu’nun ziyareti masum değildir. Kıbrıslı Türk Toplumu’nu yalnızlaştırmak, bağımsız hareket etmemesini sağlamak ve adanın üzerindeki emellerinin devamına yönelik yapılmış bilinçli bir ziyarettir”



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu "ayrılıkçı" söylemler kullanmakla eleştirdi.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’deki ziyaretinde “ayrılıkçı” söylemler kullandığını savundu ve “Çavuşoğlu’nun ziyareti masum değildir. Kıbrıslı Türk Toplumu’nu yalnızlaştırmak, bağımsız hareket etmemesini sağlamak ve adanın üzerindeki emellerinin devamına yönelik yapılmış bilinçli bir ziyarettir. Çavuşoğlu’nun söylemlerini protesto eder, bir an önce toplumlararası müzakerelerin yeniden başlaması çağrısı yaparız” dedi.

Maviş, KTÖS’ün 1960 Antlaşmalarından doğan ve müzakere süreçlerinde üzerinde uzlaşılan toplumsal haklar için mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

AB’nin Türkiye İlerleme Raporuna da değinen Maviş, raporda Kıbrıs Türklerinin statüsünden bahsedildiğini ve AB’in Türkiye’ye çağrılarda bulunduğunu, bunun üzerine Çavuşoğlu’nun Kuzey Kıbrıs’a gelerek ayrılıkçı söylemler kullandığını iddia etti.

