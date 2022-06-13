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Çavuşoğlu, sivil toplum örgütleriyle buluşacak

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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs ziyaretinde Beyaz Ev’de sivil toplum örgütleriyle toplantı yapılacak.

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Çavuşoğlu, sivil toplum örgütleriyle buluşacak

Ekonomik Örgütler Platformu Temsilcisi Dimağ Çağıner, toplantıya 22 örgütün davet edildiğini ifade etti. Hangi örgütlerin davet edildiğine veya toplantının gündemine dair ise resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Mimar Mühendisler Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Birliği ve Müteahhitler Birliği temsilcileri ise toplantıyla ilgili kendilerine davet gelmediğini açıkladı.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, kendilerine davet geldiğini ve davete icap edeceklerini açıkladılar.
Toplantı organizasyonun ise TC Elçiliği üzerinden organize edildiği öğrenildi.
 
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