Çavuşoğlu, KKTC'ye geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önümüzdeki hafta sonu KKTC'ye geliyor.

Güvenilir kaynaklardan elde ettiğimiz bilgilere göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önümüzdeki Cumartesi günü KKTC'ye gelecek. Cumartesi ve Pazar günleri resmi temaslarda bulunmayacak olan Çavuşoğlu'nun Pazartesi günü ise resmi temaslarda bulunarak akşam saatlerinde Türkiye'ye döneceği bildirildi.

