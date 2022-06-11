Çavuşoğlu halkla buluşacak



Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bu akşam KKTC’ye geliyor.

Çavuşoğlu, pazartesiye kadar sürecek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve hükümet ortakları ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, Mevlüt Çavuşoğlu’nu Pazartesi saat 11.15’te kabul edecek.

Tatar ile Çavuşoğlu’nun başbaşa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.

Görüşmelerin sonrasında Tatar ile Çavuşoğlu, saat 13.30’da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Çavuşoğlu, KKTC’de bulunacağı sürede halkla bir araya geleceği bazı etkinliklere de katılacak.

