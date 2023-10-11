“Çavuşoğlu başvursun dedi, istihdam edildi”

Gıda mühendisi olan eşinin geçici öğretmen olarak istihdam edilmesi üzerine eleştiri oklarının hedefi olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak, BRT’de katıldığı programda açıklama yaptı.
Yeşilırmak, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na eşi için “gıda teknolojileri” branşına yönelik kadronun ne zaman açılacağını sorduğunu, Çavuşoğlu’nun ise kendisine “seneye açılır ama şimdi başvursun” dediğini, bunun üzerine de geçici öğretmen olarak istihdam edildiğini açıkladı.
Eşi ile ilgili çıkan haberlerin kendisini çok üzdüğünü söyleyen Yeşilırmak, “Haberler, yorumlar çok çirkin” dedi.
Yeşilırmak ayrıca, haberlerde yazanların aksine eşinin pedagojik enformasyon aldığını da söyledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.