Çatalköy’e yeni ilkokul

Çatalköy-Esentepe Belediyesi ve sponsorların katkılarıyla Çatalköy İlkokulu yeni okul binasının temelleri atıldı

Çatalköy İlkokulu yeni okul binasının temelleri dün atıldı.Çatalköy-Esentepe Belediyesi ve sponsorların katkılarıyla yapılacak yeni okul için dün temel atma töreni düzenlendi.Temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan önemli yatırımlar olduğunu vurguladı.Tatar, KKTC’ye farklı nedenlerle gelen yabancıların çocuklarının eğitim alması noktasında çalışmalar bulunduğunu söyleyerek, ülkedeki eğitim sisteminin ileride olduğunu, aşama aşama geliştiğini belirtti.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, temel atma törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, bugünün gurur verici ve halk için umut verici olduğunu belirtti.Çavuşoğlu, nüfusun artması ve okullara yapılan eksik yatırımlar nedeniyle bir süreçten geçildiğini, söyleyerek, okulların kalabalık oluşu, yabancı öğrenciler, okul binalarının depreme dayanıklılığı gibi konuların gündemlerinde olduğunu kaydetti.KKTC bütçesinin yetersiz kaldığı noktalarda, yapılan kampanyalar doğrultusunda hayırsever insanların ve devletin katkılarıyla 20’den fazla okul yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, tarihte yapılan okullardan fazlasının son birkaç yıl içinde yapıldığını belirtti.Çavuşoğlu, bölgeye ortaokul ve lise yapılması konusunun da gündemlerinde olduğunu, arazi için yer bakılacağını ifade etti.Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ise seçildiği süreçte verdiği sözlerden birini yerine getirmek için toplanıldığını, Çatalköy İlkokulu’nun yeni binası için temellerin atıldığını söyledi.Yeni bina için belediyenin kaynakları yanı sıra iş insanlarının da desteğiyle bir yol çıkıldığını dile getiren Kırok, ilkokul binasının öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandığını, laboratuvarlar, sınıflar, oyun alanları yaratma hedefinde olduklarını belirtti.Bölgede eksikliği olan okul öncesi 4 yaş sınıfları için de temellerin yakında atılacağını söyleyen Kırok, Esentepe’de de ortaokul ve lise ihtiyacı bulunduğunu, bu ihtiyaca yönelik de Çatalköy’de arazi bakmaya başlanacağını belirtti.