Çatalköy İlkokulu yeni binasının temeli bugün düzenlenen törenle atıldı

Çatalköy İlkokulu yeni okul binasının temelleri bugün atıldı.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi ve sponsorların katkılarıyla yapılacak yeni okul için bugün temel atma töreni düzenlendi.Temel atma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, milletvekilleri, bakanlık yetkilileri, Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve belediye yetkilileri katıldı.-TatarTemel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çatalköy’ün önemi ve değeri gittikçe artan bölgelerden biri olduğunu söyleyerek, yeni belediyeler yasasının da bölgenin önemini artırdığını kaydetti.Cumhurbaşkanı Tatar, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan önemli yatırımlar olduğunu vurguladı.Tatar, KKTC’ye farklı nedenlerle gelen yabancıların çocuklarının eğitim alması noktasında çalışmalar bulunduğunu söyleyerek, ülkedeki eğitim sisteminin ileride olduğunu, aşama aşama geliştiğini belirtti.Ülkeye ve insanlığa önemli hizmetler yapacak insanlar yetiştirmenin en büyük temennileri olduğunu dile getiren Tatar, öğretmenlere de güvendiklerini söyleyerek, çağdaş, evrensel eğitimi vermeleri ve gelişmeleri takip etmeleri dilediğinde bulundu.Tatar, Çatalköy-Esentepe Belediyesi ve sponsorlara ayrıca eğitime katkı yapan tüm kesimlere teşekkür etti.-ÇavuşoğluMilli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temel atma törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, bugünün gurur verici ve halk için umut verici olduğunu belirtti.Çavuşoğlu, nüfusun artması ve okullara yapılan eksik yatırımlar nedeniyle bir süreçten geçildiğini, söyleyerek, okulların kalabalık oluşu, yabancı öğrenciler, okul binalarının depreme dayanıklılığı gibi konuların gündemlerinde olduğunu kaydetti.KKTC bütçesinin yetersiz kaldığı noktalarda, yapılan kampanyalar doğrultusunda hayırsever insanların ve devletin katkılarıyla 20’den fazla okul yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, tarihte yapılan okullardan fazlasının son birkaç yıl içinde yapıldığını belirtti.Okulların depreme karşı güçlendirilmesi noktasında binaların yıkımı değil güçlendirme hedefleri bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, kalabalık sınıflara yönelik de çalışmalar bulunduğunu kaydetti.Çavuşoğlu, bölgeye ortaokul ve lise yapılması konusunun da gündemlerinde olduğunu, arazi için yer bakılacağını ifade etti.Çavuşoğlu, okul yapımına yönelik kampanyalara destek verme çağrısında bulunarak, katkı koyan herkese teşekkür etti.-KırokÇatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ise seçildiği süreçte verdiği sözlerden birini bugün yerine getirmek için toplanıldığını, Çatalköy İlkokulu’nun yeni binası için temellerin atıldığını söyledi.Yeni bina için belediyenin kaynakları yanı sıra iş insanlarının da desteğiyle bir yol çıkıldığını dile getiren Kırok, ilkokul binasının öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandığını, laboratuvarlar, sınıflar, oyun alanları yaratma hedefinde olduklarını belirtti.Bölgede eksikliği olan okul öncesi 4 yaş sınıfları için de temellerin yakında atılacağını söyleyen Kırok, Esentepe’de de ortaokul ve lise ihtiyacı bulunduğunu, bu ihtiyaca yönelik de Çatalköy’de arazi bakmaya başlanacağını belirtti.Kırok, yeni binaya katkıda bulunan herkese teşekkür etti.