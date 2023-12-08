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Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nden sürücülere uyarı

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Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nden sürücülere uyarı
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Çatalköy-Esentepe Belediyesi sınırları içinde bulunan özellikle Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli bölgesinde aşırı yağış ve dolu sebebiyle yollarda ve yol kenarlarında su birikintileri oluşmuştur. Belediye ekiplerimiz bölgede gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bu istikameti kullanacak sürücülerin çok dikkatli olmaları önemle rica olunur.
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