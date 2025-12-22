Birlik, yeni BRTK Yasası’nın meslek örgütlerinin, uzmanların ve çalışanların kolektif katılımıyla hazırlanması gerektiğini vurguladı.

KTGB’den yapılan açıklamada, kamu yayıncılığının dar siyasi hesapların değil, ortak aklın ve toplumsal sorumluluğun alanı olduğunu ancak hükümetin BRTK Yasası konusunda "Katılımcılıktan uzak, dışlayıcı ve buyurgan" bir anlayış izlediği savunuldu.

Bunun kabul edilebilir bir anlayış olmadığı ifade edilen açıklamada, böylesi bir yaklaşımın, yalnızca çalışanların haklarını değil, kamu yayıncılığının özünü ve geleceğini de tehdit ettiği kaydedildi.

“BRTK, iktidarların sesi olmak için değil, toplumun tamamına eşit mesafede durmak için vardır.” denilen açıklamada, bu nedenle yasal sürecin derhal şeffaflaştırılması, konun katılımcı şekilde yeniden ele alınması ve kamu yayıncılığının hak ettiği demokratik zemine kavuşturulması çağrısı yapıldı.

Özel bir münhal ilanının kamu yararının ötesinde olduğu eleştirisi yapılan açıklamada, bazı kadrolu personelin mağduriyetinin giderilmesi düşüncesiyle atılan bu adımın diğer "Mağdurların" tepkisine neden olduğu savunuldu.

Kadrolu veya kadrosuz tüm personelin haklarının korunduğu, bunun yanında kurumun önünü açan, gelişmesine katkı koyan ve kamu yayıncılığını ön planda tutan bir yasaya ihtiyaç duyulduğu vurgulanan açıklamada, “Birkaç kişi yerine tıkanan çalışma düzenini kuracak, içteki personelin mağduriyetini giderirken, boş kadrolara uygun kişilerin istihdam edilmesini sağlayacak bütünlüklü çözümün adresi yeni bir yasadır. O nedenle ilan edilen münhalin iptal edilmesi iş barışı için son derece önemlidir.” ifadesi kullanıldı.