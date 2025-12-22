Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, yeni seçilen Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen toplantıda, staj uygulamalarının planlanması, klinik uygulamaların standardizasyonu ve fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında hizmet verecek ilk bilimsel derginin hazırlık sürecine ilişkin çalışmalar yürütüldü.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, akademik ve klinik eğitim süreçlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak bir yaklaşım benimsendi ve gelecek dönemde yapılacak çalışmalar için ortak bir temel oluşturuldu.

Açıklamada, akademik birlikteliği güçlendiren bu buluşmanın fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminin niteliğine, klinik uygulamaların ortak bir çerçevede gelişimine ve bilimsel üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunacağına inanç belirtilerek, sürece katılım sağlayan ve ortak aklın oluşmasına destek veren tüm bölüm başkanlarına teşekkür edildi.