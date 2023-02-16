Çatalköy'de korkutan yangın

Yangın saat 14.15 sıralarında Şht İbrahim Dimililer Sokak üzerinde bulunan İsmail Doğu'ya ait ikametgahta ambar olarak kullanılan odada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana geldi.
Çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan bir adet buzdolabı, iki adet odun kesme motoru, bir adet kapı ile muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü. Yangın çıkış sebebi araştırılıyor.
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