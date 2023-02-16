banner913
banner885
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
52 0
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
11 0
 
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
28 0
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
24 0
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren fotoğraf
100 0
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
Hatay’da deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü!
41 0
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
Hastanelerde depremzede kaç çocuk var?
30 0
banner915

Çatalköy'de korkutan yangın

banner476

Çatalköy'de dün çıkan yangın korkulu saatler yaşattı.

banner825
Çatalköy'de korkutan yangın
Yangın saat 14.15 sıralarında Şht İbrahim Dimililer Sokak üzerinde bulunan İsmail Doğu'ya ait ikametgahta ambar olarak kullanılan odada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı  meydana geldi.
Çıkan yangın sonucu oda içerisinde bulunan bir adet buzdolabı, iki adet odun kesme motoru, bir adet kapı ile muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü. Yangın çıkış sebebi araştırılıyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.